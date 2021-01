Jsem jiná, ale to mě nezastaví, říká dívka se srdcem mimo hrudní koš

O postižení holčičky se její matka dozvěděla už v době, kdy byla těhotná. Strašili ji, že nebude v pořádku a nebude mít normální život, pokud vůbec přežije. Bylo jí řečeno, že trpí vzácným torakoabdominálním syndromem, který se vyskytuje u jednoho z 5,5 milionu novorozenců.

Když jí bylo sedm let, absolvovala důležitou operaci, díky které může dělat běžné věci jako stejně staré děti. Původně bylo srce „slepeno“ i s dalšími orgány a hrozilo jejich poničení. Lékaři se snažili srdce vrátit do hrudního koše, to se však jevilo jako příliš riskantní a od tohoto plánu upustili.

Dívenka původně bydlela s matkou v Rusku. Přestěhovaly se však společně do USA, kde má lepší zdravotní péči. V Rusku lékařům nedůvěřovala.

Pochopitelně musí být i nadále opatrná a nedělat činnosti, které by srdce mohly porušit. Sama však říká, že se od svých vrstevníků příliš neliší a je pyšná na to, že je jedinečná. „Bůh mě tak stvořil, protože nikdo na světě přeci není stejný. Jsme jedineční,“ myslí si holčička.

„Měla jsem strach, když jsem se dozvěděla diagnózu, nevěděla jsem, co mě čeká. Nyní už vím, že je moje dcera v pořádku. Je to můj velký zázrak a jsem vděčná za to, jaká je,“ sdělila pro server Mirror.co.uk její matka.



Původně byla samoživitelkou, ale v Americe si našla partnera, se kterým má dvouletého chlapečka. Malý bratr větší sestru rád hladí na srdci a poslouchá jeho tlukot. „Jsou skvělí. Syn si myslí, že je jeho sestřička kouzelná, protože má něco, co nemáme my ostatní,“ doplnila.

Dívka musí chodit na časté kontroly k lékaři, protože má vysoký krevní tlak. Bere spoustu léků a je pod dohledem odborníků. Na sklonku roku 2020 skončila v nemocnici, protože se jí motala hlava a musela být na kyslíku. I přes všechny komplikace si užívá život jako každá jiná malá holka. „Jsem jiná než ostatní. Ale to mě přeci nezastaví. Chci dělat stejné věci. Miluji pohyb a hlavně tanec. S kamarádkami tančíme hodně často,“ dodala.