Letní angína existuje. Problémem jsou rušná místa a velké teplotní rozdíly

I během letních měsíců klidně můžete chytnout angínu, a to mnohem snadněji, než si myslíte. A velkou porcí zmrzliny to nespravíte, to se jenom tak říká. Naopak, můžete si ještě podchladit mandle a přivodit další zbytečné trable.

Příčinou toho, proč můžeme angínou onemocnět i v tomto období, jsou především četné teplotní šoky. Těch naše tělo během jediného dne zažívá většinou několik a výrazně oslabují naši imunitu.

Pozor na klimatizaci

Jenom si to představte, ráno vejdete z rozpálené ulice do klimatizované kanceláře, kde je minimálně o deset nebo patnáct stupňů nižší teplota. Tentýž teplotní skok si pak zopakujete ještě při obědě a při odchodu domů a také při všech pracovních pochůzkách nebo pauzách na cigaretku.

Na klimatizaci narazíte také v obchodních centrech, a pokud jezdíte domů autem, určitě si na palubní desce nastavíte nějakou příjemnou osvěžující teplotu.

Klimatizace navíc vysušuje vzduch, což našim sliznicím ani v nejmenším nesvědčí. A dílo zkázy dokoná sklenice chlazeného piva či ledová minerálka, kterou po práci „spláchnete“ únavu z celodenního vedra.

Oslabená sliznice v krku a hltanu se poté stává mnohem přístupnější pro infekce. Daleko vhodnější a šetrnější jsou v horkých dnech vlažné nápoje, například zelený nebo mátový čaj. Odpusťte si také velké porce zmrzliny, a pokud je to jenom trochu možné, vyhýbejte se velkým teplotním změnám a průvanu.

Pozor na velké shluky lidí

Větší nebezpečí hrozí také v místech, kde se nachází více osob pohromadě, a právě v nich pobýváme v létě nejčastěji (to se týká především dopravních prostředků).

Pokud se za dovolenou vypravíte do vzdálené destinace, počítejte i s tím, že budete vystaveni tamním mikrobům, vůči kterým nejste odolní. Během letních měsíců se také konají různé party s živou hudbou a lidé zkoušejí adrenalinové sporty, na které během roku většinou nemají čas.

Tyto aktivity však provází nejen spousta legrace, ale i velký hluk, kdy často musíme mluvit hodně nahlas, abychom se vůbec slyšeli, což je další rána pro náš krk, jehož sliznice se stává vysušenou a podrážděnou. Není proto divu, když se po takovém bujarém večírku vzbudíme a nemůžeme bolestí ani polknout.

Trable zmírní obklad i voda se solí

Když už angína přece jen udeří, můžete vyzkoušet některé osvědčené domácí prostředky, jako je například Priessnitzův obklad (namočte čistý kapesník do studené vody a přiložte ho na krk, ten poté překryjte igelitovým sáčkem a navrch ještě omotejte suchým šátkem nebo ručníkem, nechte působit 2 až 3 hodiny. Po 3 hodinách bez obkladu celý postup opět zopakujte).

Pomáhá také kloktání vlažné vody se solí, tvarohový zábal na krk nebo třeba cibulové mléko (oloupejte a nadrobno pokrájejte tři velké cibule, vložte je do hrnce, přidejte jeden hřebíček, lžičku hnědého cukru, lžičku sušeného tymiánu a pár lžic vody a nechte mírně vařit asi 2 hodiny, potom směs protlačte přes cedník a ohřejte malý šálek mléka, smíchejte s cibulovou šťávou a popíjejte třikrát denně).

Pomoc najdete i v lékárnách, v podobě různých pastilek, které slouží ke zmírnění bolesti v krku a dezinfekci dutiny ústní, díky obsaženým látkám ničí viry a široké spektrum bakterií.

Babičkovské recepty

Na akutní bolest v krku zabírá i černý čaj s medem. Vypijte ho horký, mělo by se vám ulevit. Med můžete použít i do dalšího receptu. Do hrnečku s vodou nasypte půl lžičky mleté skořice a pár kuliček pepře. Krátce povařte, oslaďte medem a pijte třikrát denně. Pomáhá při nachlazení, chřipce, ale i rozhozeném zažívání.

Proti škrábání v krku je léčivé i sádlo. Kousek plátna pomažte tenkou vrstvou vepřového sádla, navrch nastrouhejte trochu muškátového oříšku a přikryjte dalším proužkem plátna. Obklad si přiložte na krk a převažte ho šátkem. Nebo si namažte pořádný krajíc chleba sádlem a posypte ho čerstvou cibulí. Takhle to kdysi dělávaly naše babičky. A ještě si u toho náramně pochutnaly.