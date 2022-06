Naše práce obnáší i to, že dovolíme pacientovi zemřít, říká anesteziolog

Ptají se pacienti anesteziologů před operací, jestli se určitě probudí?

Ano, ptají. Každý potřebuje mít kontrolu nad svým životem. Zdánlivě ji nemáme ve spánku, ale do toho jdeme dobrovolně, rádi, z fyziologické potřeby a v prostředí, které známe. Leháme si do své postele a víme, kde se probudíme. Jenže při celkové anestezii vás uvedeme do hlubokého uměle navozeného spánku v neznámém prostředí. Uvědomujete si, že nad sebou nebudete mít vůbec žádnou kontrolu, a to vede k otázkám: Probudím se? Jak se probudím?