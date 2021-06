Anémie může způsobit potíže s dechem, únavu i závratě. Jak si pomoci?

Možná ji znáte pod srozumitelnějším českým názvem chudokrevnost. Má přímou souvislost s červenými krvinkami, které normálně poskytují buňkám energii potřebnou pro každodenní aktivity.

„Pokud se zničí nebo jich tělo nemá dostatek, případně ztratí schopnost si je vytvářet, pak nastává problém,“ upozorňuje lékařka Kathy Warwicková. Příčin je více. Například dědičnost, ale třeba také nádorové onemocnění, infekce nebo autoimunitní reakce.

„Vždy je důležité zkontrolovat i ledviny,“ nabádá Roman Štilec, primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích, a dodává: „Produkují totiž hormon zvaný erytropoetin, který v kostní dřeni iniciuje krvetvorbu.“ Ohroženější jsou ženy – zvláště ty, které dlouho a silně menstruují.

Příznaky bývají bledost i nenálada

Chudokrevnost se projevuje jak na těle, tak na duši. Fyzické příznaky děsí hlavně dušností zejména při námaze, což si mnozí dnes díky médiím rychle zamění s covidem, a tak propadají panice. Hrozí ale i vyčerpání a dlouhotrvající únava.

Pacienty bolí hlava, hučí jim v uších, mohou mít závratě a problémy se spánkem. Poznáte to i na vzhledu. „Jsou bledí. Projevuje se to nejen na kůži, ale bledá je i sliznice, spojivky, dásně a nehtová lůžka,“ popisuje Kathy Warwicková. Co se týče psychiky, způsobuje anémie nedostatečné soustředění a zhoršení nálady. Nasadit v tomto stavu můžete různé druhy léků.

Vsaďte na zeleninu

Dá se na to ale jít i jinak. Vsaďte na zdravý životní styl, tedy dostatek odpočinku a pohybu na čerstvém vzduchu. A vhodnou dietu.

Důležité je soustředit se na ingredience, které obsahují dostatek železa, kyseliny listové a také vitaminů typu B. Z bylinek jsou to hlavně kopřivy, z nichž se dá udělat vynikající polévka. Vsadit ale můžete také na bazalku, majoránku, petrželku nebo pažitku.

Ze zeleniny je nejvhodnější ta listová – v prvé řadě špenát, kapusta, listy pampelišky, brukev či mangold. Je ale vhodné doplnit je i masem (mimochodem, chudokrevností trpí mnohem častěji vegetariáni a vegani než masožravci).

Vyzkoušejte obyčejné sardinky

„Nejvíc železa obsahuje v sobě červené maso, pak také telecí a zvěřina. O něco méně drůbež,“ uvádí odbornice. Ta zároveň nabádá ke konzumaci vnitřností jako srdíček, ledvinek nebo jater.

Samozřejmostí už je doporučení ryb a mořských plodů. K těm druhým jmenovaným máme jako suchozemci těžší přístup, ale rybička by se snad někdy najít dala. Vždyť se hodí třeba i konzervovaný losos nebo tuňák (čerstvé logicky také).

Občas si místo nich dejte i makrelu nebo exotičtější mahi mahi či naopak obyčejné, ale skvělé sardinky. A k posezení s přáteli si pak nasypte nějaké zobání, třeba dýňová či slunečnicová semínka nebo piniové, kešu a pistáciové oříšky.

Jedno varování na závěr: potraviny s velkou dávkou železa není vhodné kombinovat s těmi s vysokým obsahem vápníku. Kontrolujte tedy hlavně příjem mléka a mléčných výrobků, jako jsou jogurty, sýry, kefíry i tofu. Jistě jste pochopili, že to není tak strašné. A uděláte něco pro své zdraví.

Kombinace jídel