Rostoucí bříško, méně vlasů i potíže v posteli. Jak na mužský přechod?

Andropauza není banalita Zpravidla to bývají ženy, kdo má v rodině přehled o zdravotních trablech. A hlídají i zdravotní průšvihy svých mužů. „Prvním signálem, že je něco v nepořádku, mohou být právě problémy s erekcí,“ říká urolog Tomáš Novotný z kliniky Urosanté v Praze 4. O jaké varování by mohlo jít?

Erektilní dysfunkce je velice časté onemocnění, přičemž jeho příčinou nemusí být pouze nedostatek testosteronu. Rizikové faktory vzniku této dysfunkce jsou totiž shodné s těmi kardiovaskulárními, a proto je nutné pohlížet na poruchy erekce jako na varovný signál možných srdečněcévních příhod. Jaký vliv vůbec mají na erekci cévy? Stav cév je velmi významný. Všechno, co poškozuje zdraví cév, může vést k poruchám funkce erekce. Nejčastěji se zmiňuje ateroskleróza, která vede k uzávěru či k omezení průtoku krve cévami a tím k rozvoji erektilní dysfunkce. Při vyšetřování pacientů s nově vzniklou erektilní dysfunkcí je nutné na toto myslet a pacienta odeslat na vyšetření k odbornému lékaři. Problém totiž nepostihuje jen cévy penisu, ale i srdce nebo mozku, kde by byl dopad fatálnější. Mohou poruchy erekce souviset s prostatou? Ano, mezi onemocněními prostaty, mužovým poklesem chuti na sex a erektilní dysfunkcí může být významná souvislost. Neléčené potíže s prostatou značně zhoršují kvalitu života muže, přinášejí mu jak spoustu stresu, tak i poruchy erekce. Přibývá, nebo ubývá případů rakoviny prostaty? Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nových případů. V ČR se za posledních dvacet let jeho výskyt téměř ztrojnásobil, ročně onemocní přibližně 7 400 pacientů a kolem 1 400 mužů na rakovinu prostaty zemře. Počet úmrtí se však snižuje a čím dál víc pacientů s tímto onemocněním žije. Díky zlepšené včasné diagnostice i kvalitní následné léčebné péči. Co je podstatné pro přežití? Medicína dnes ještě neumí předejít rozvoji rakoviny prostaty, umí ale onemocnění včas zachytit a léčit. Nejvyšší šance na vyléčení jsou tam, kde je onemocnění lokalizováno pouze na prostatu. Pokud přijde pacient později, kdy jsou již třeba založené metastázy, je prognóza horší. Proto je důležité, aby muži chodili od 50 let věku na pravidelné preventivní prohlídky k urologovi, právě po padesátce totiž riziko vzniku rakoviny prostaty vzrůstá. V případě dědičných dispozic jsou tyto kontroly vhodné již od 45 let.