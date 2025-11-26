O menopauze toho bylo napsáno mnoho. Byl o ní natočen bezpočet dokumentů, několik hraných filmů (ve kterých v drtivé většině hraje hlavní roli Sarah Jessica Parker), dva animované filmy od Pixaru a jeden muzikál (opět se Sarah Jessicou Parker).
Tedy nejsem si tím výčtem vlastně úplně jistý a dost možná jen střílím do tmy, nicméně je pravda, že o menopauze toho člověk ví obecně dost. Minimálně to, že existuje, a co asi tak znamená. Chudým příbuzným tohoto jevu je potom menopauza pro muže, které se podle internetu říká andropauza. O té se nemluví takřka vůbec.
Kdo je Dominik Landsman?
Společnost dělá, že neexistuje, a já jsem se rozhodl, že se pokusím o téhle krásné fázi mužského života vést osvětu. Vlastně bych se svým způsobem rád stal tváří andropauzy. Ale nepředbíhejme. Hezky krůček po krůčku.
O čem je tedy vůbec řeč? Internet tvrdí (a nyní cituju), že „andropauza je známá jako mužský přechod. Je to stav spojený s postupným poklesem hladiny mužského hormonu testosteronu s věkem, typicky kolem čtyřicátého až pětapadesátého roku života.
Tento proces je méně náhlý než ženská menopauza a projevuje se širokou škálou fyzických (například snížená svalová hmota, únava, erektilní dysfunkce) i psychických příznaků (podrážděnost, deprese, náladovost)“.
Ze samotné definice andropauzy, respektive z výčtu jejích příznaků to vypadá, že jsem já osobně přešel do andropauzy rovnou z puberty. A těch zhruba dvacet let mezi tím jsem vynechal. Já to považuju za výhodu.
Mám před svými vrstevníky náskok. Nicméně teď tady nejde o mě. Jde tady o andropauzu a o zvýšení povědomí o tomhle přirozeném jevu. Zaprvé se určitě shodneme, že to je postupný proces, který může trvat i deset let. V překladu to znamená, že na začátku se vám jen trochu nepostaví a nakonec se vám nepostaví už vůbec. To je podle mě krásné.
Přiznám se, že jako tváři andropauzy a někomu, kdo se snaží dostat ji do většího povědomí a zajistit, aby byla mezi lidmi oblíbená, se mi bude celkem obtížně lákat na postupnou ztrátu erekce, ale pojďme se nad tím zamyslet. Nebýt hnán chtíčem a nízkými pudy nemusí být na škodu.
Člověk má potom víc času na své koníčky. Muž v andropauze se nemusí honit za mladými milenkami a riskovat, že to s ním při sexu konečně sekne. Díky andropauze se může muž v klidu věnovat pletení nebo křížovkám. Možné je i krmení holubů na lavičce v parku nebo malování na kamínky.
To všechno je mnohem lepší než sex. Respektive tohle si musíte říkat, když se vám nepostaví a ani viagra nepomáhá. Prostě žijte ve lži. Jestli vás nenalákala andropauza na ztrátu erekce, určitě vás zaujme snížená svalová hmota.
V čem je pozitivní, to ještě musím promyslet, ale na první dobrou ve ztrátě svalové hmoty stačí vytěsnit slovo „svalová“ a zůstane vám „ztráta hmoty“. A to je, přátelé, vždycky výhra. Já myslím, že jako úvod do světa andropauzy to stačí. Obrázek jste si udělali a já věřím, že stejně jako já vkročíte do té své s úsměvem a velikým očekáváním. Pamatujte, že když něco končí, něco dalšího zase nestojí.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.