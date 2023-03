Vede „lékařský Top Gun“. Žijeme krví a skalpelem, říká profesor Sukop

Znám několik lidí, které vracel do života po nádorových onemocněních. Nejčastěji od nich na jeho adresu létají slova jako sympaťák, machr, mistr své profese. Ne náhodou je prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., nejen přednostou Kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, která patří mezi evropskou špičku, ale i prezidentem České společnosti plastické chirurgie. Jak se zvládá koncentrovat na mnohahodinové zákroky, které často posouvají hranice toho, do jaké míry lze pacienta „spravit“? „Když operujete a máte tu práci moc rád, čas ubíhá velmi rychle. Je to jako se zajímavou knížkou. Začnete ji číst večer, a najednou si uvědomíte, že už je ráno a vy jste u konce, “ říká profesor Sukop, který o svém týmu lékařů mluví jako o pilotech z filmu Top Gun. | foto: Veronika Rose