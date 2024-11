Studiem ke zdraví. U méně vzdělaných se Alzheimer projeví dřív, říká lékařka

Kdy nejdřív umí lékař nemoc zjistit?

Nejdřív ji poznáme z mozkomíšního moku, kdy o ní pacient ještě vůbec neví a nic nepozoruje. I díky pozitronové emisní tomografii (zobrazovací metoda pomocí nitrožilně podané kontrastní látky, jež více zachycuje gamma záření, a umožňuje tak jasnější a detailnější zobrazení tkáně, pozn. red.) ji můžeme vidět daleko dřív, než se nemoc projeví prvními obtížemi, které dovedou pacienta do ordinace lékaře, což je přibližně až tak za 20 let. To už je pozdě, protože ani mozek sám, ani dostupné léky už v tak pokročilé fázi nedokážou odumřelé neurony nahradit. Geneticky lze nemoc zjistit ze slin, ale na dosah už je ještě přesnější metoda testování Alzheimerovy nemoci z krve, což se mi z hlediska plošné diagnostiky zdá schůdnější.

S diagnózou by mohla pomoct i chytrá digitální testovací aplikace na telefonu. Na základě daného algoritmu by se lidé zařadili do různých kategorií podle rizika nástupu nemoci.