Lékař radí, jak nejlépe předejít Alzheimerově chorobě

„Myslím, že to máme doma skoro všichni. Tedy já už ne. Ale většina z vás ano. A bohužel vím, že to dáváte i svým dětem. Mluvím o slazených nápojích a jejich časté konzumaci. Mají velký dopad právě na mozek a velmi zvyšují šance na rozvoj Alzheimerovy choroby. Lidé, kteří pijí nápoje slazené cukrem, mají padesátiprocentní šanci na rozvoj zmíněné choroby,“ uvedl lékař na Instagramu, kam pravidelně přidává videa s radami ohledně zdraví týkajícími se právě mozku.
Mozek studuje už dlouhé roky a patří ke světovým špičkám. Snaží se co nejvíc zvýšit povědomí o mozku a věří, že se lidé poučí a možná se začnou chovat tak, aby jim v budoucnu nehrozilo tolik zdravotních neduhů. Právě Alzheimerova choroba je podle něj zhouba a lidstvo, co se stravování týče, stále míří špatným směrem.
„Doporučuji ústřice. Je to potravina, která udělá s vaším tělem neskutečné věci. Sám je dokonce chodím lovit. Je to navíc pochoutka. Jídlo má zásadní vliv na zdraví mozku a výzkum spojuje kvalitu stravy s rizikem onemocnění, jako je právě Alzheimerova choroba,“ uvedl v dalším z videí.
Kromě toho zmínil, že pití nápojů slazených umělými sladidly také není výhra. I na ty poukazuje studie a uvádí, že jejich konzumenti mají stále o čtyřicet procent větší šanci na rozvoj Alzheimerovy choroby než lidé, co pijí jen vodu a neslazené nápoje. „Vyřadit slazené nápoje není tak těžké. A může vám to prodloužit nebo zachránit život,“ myslí si lékař, kterému přezdívají „Doktor na mozky“.
Věří, že jeho edukativní videa přimějí aspoň jednoho člověka se slazenými nápoji skoncovat. Podle něj jde o zbytečnou závislost, která vás stejně jako každá jiná může nakonec stát i život. „Dnes už víme, co nám hrozí. A také víme, co dělat, abychom si život prodloužili. Tak to zkusme, jde přece o naše zdraví,“ doplnil pro Daily Mail.