Jak poznat rozdíl mezi běžným zapomínáním ve stáří a prvními příznaky Alzheimerovy choroby? A je vůbec v silách laika tyto příznaky rozpoznat, nebo to patří pouze do rukou lékaře?
V tuto chvíli je to hlavně v rukou lékařů, ale nemusí to být primárně jen na nich. Právě kvůli četnosti obtíží se snažíme, aby byla celkově populace dobře informována a vzdělána, a případně tedy dovedla příznaky rozpoznat sama. Věřím, že k informovanosti může přispět třeba i tento článek.
Říká se, že onemocnění probíhá až 20 let zcela nepozorovaně.