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Nové léky mohou alzheimera zpomalit na roky, brzy budou i v Česku, říká neurolog

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prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., neurologa a vedoucí Centra pro poruchy kognitivních funkcí při Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Jedna z nejčastějších a přitom nejsmutnějších nemocí – tak o Alzheimerově chorobě mluví řada lékařů včetně neurologa Jakuba Horta. „Doteď jsme ji nedokázali léčit. Nyní se situace mění. Nové léky, které zbavují mozek nebezpečných plaků, by u nás pro vybrané pacienty mohly být dostupné už v příštím roce,“ říká a nabádá, aby se lidé sami průběžně sledovali a testovali, třeba i pomocí speciálních aplikací.
Lékaři Česka

Jak poznat rozdíl mezi běžným zapomínáním ve stáří a prvními příznaky Alzheimerovy choroby? A je vůbec v silách laika tyto příznaky rozpoznat, nebo to patří pouze do rukou lékaře?
V tuto chvíli je to hlavně v rukou lékařů, ale nemusí to být primárně jen na nich. Právě kvůli četnosti obtíží se snažíme, aby byla celkově populace dobře informována a vzdělána, a případně tedy dovedla příznaky rozpoznat sama. Věřím, že k informovanosti může přispět třeba i tento článek.

Říká se, že onemocnění probíhá až 20 let zcela nepozorovaně.

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