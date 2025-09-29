Slábnoucí a jemnější vlasy, postupná ztráta objemu nebo kouty na čele – první známky řídnutí vlasů se objevují často už kolem dvacátého roku života. Proto roste zájem o péči, která dokáže posílit vlasové kořínky a proces řídnutí zpomalit. Jednou z aktivních látek, jejíž účinky potvrzují i laboratorní a klinické studie s kosmetickými přípravky, je kofein.
Na tomto principu staví i šampon Alpecin, který se dlouhodobě řadí mezi nejprodávanější produkty1 proti vypadávání vlasů. Díky inovativnímu složení s kofeinovým komplexem se stal vyhledávaným pomocníkem mužů i žen, kteří chtějí zpomalit řídnutí vlasů. Jeho pravidelné používání je jednoduchý způsob, jak dopřát svým vlasům účinný doping.
Klinické testy, například výzkum Univerzity v Lübecku v Německu, prokázaly, že speciální receptura s kofeinem v šamponech Alpecin dokáže během několika minut proniknout k vlasovým kořínkům a tam přispět k pozitivnímu efektu na vlasové folikuly. Výsledky se nejlépe projevují při dlouhodobé každodenní aplikaci – vlasy pak mohou působit hustší a vitálnější.
Unikátní složení bez vedlejších účinků
Světová antidopingová agentura v roce 2004 vyřadila kofein ze seznamu zakázaných látek. Některé sportovní organizace nicméně zachovávají omezení kofeinu jako potenciálního stimulantu, zejména ve vytrvalostních disciplínách. Výzkum Univerzitní kliniky Charité v Berlíně ukázal, že kofein z kosmetického šamponu je detekovatelný pouze ve vlasových folikulech a nedostává se do krevního oběhu, což znamená, že běžně nemá vliv na sportovní výkon. „Právě toto lokální působení je klíčem k účinnosti šamponu Alpecin – kofein působí přímo ve vlasovém kořínku, kde dodává energii a podporuje růst vlasů,“ říká Aneta Valová, brand manažerka značky Alpecin ve společnosti APREMEDA.
Značka Alpecin navíc kombinuje kofein s dalšími látkami, jako je zinek, niacin, mentol či vitaminy E a A. Ty pomáhají podporovat zdraví vlasových folikulů a optimální růst vlasů. Díky absenci silikonů pak vlasy zůstávají pevné na dotek a snadněji se upravují.
Studie naznačují pozitivní efekt kofeinu na vlasové folikuly a podporu růstu vlasů – podobně jako u některých léčiv (minoxidilu). Kofein však oproti minoxidilu nemá žádné nežádoucí účinky. Při standardním použití je proto účinnou a bezpečnou volbou pro ty, kdo chtějí podpořit vitalitu svých vlasů. Podobné výsledky působení kofeinu na vlasové folikuly přinesla například studie profesorky Dr. Rachity Dhurat.
Proč vlasy řídnou?
Za úbytkem vlasů nejčastěji stojí genetické a hormonální faktory. Vlasové kořínky citlivě reagují na mužský hormon dihydrotestosteron (DHT), který zkracuje růstovou fázi vlasů a oslabuje jejich pevnost. U mužů je typické plešatění na temeni hlavy a vysoké kouty, u žen spíše řídnutí od centrální linie vlasů, často spojené s hormonálními změnami během těhotenství, po porodu či v menopauze.
Ačkoliv genetická výbava hraje klíčovou roli, důležitý je i životní styl. Stres, špatná strava a kouření mohou proces vypadávání vlasů urychlovat. Kombinace zdravého způsobu života a vhodné vlasové péče tak dokáže nežádoucí změny zvrátit. Šampon Alpecin Coffein C1 je určen pro každodenní použití od prvních náznaků řídnutí vlasů.
Šampon Alpecin Caffeine Shampoo C1 je kosmetický přípravek. Šampon nechte působit na hlavě 2 minuty a poté opláchněte. Je doporučeno používat jej každý den, případně střídat péči s kofeinovým tonikem Alpecin Liquid nebo Alpecin Hair Booster.
1 v kategorii anti-hairloss produktů, iQVIA data, 2020, 2022