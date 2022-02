Alkohol je pro ženy nebezpečnější. Rychleji ničí játra a hrozí rakovina

Co dělá alkohol s námi a naším tělem? Rychlejší účinek: Tělo absorbuje alkohol rychleji, když máme prázdný žaludek, tím spíš, když se jedná o vysokoprocentní či perlivý nápoj, nebo když jste si předtím vzala tabletu na bolest hlavy.

Nucení na močení: Zvláštní, vypila jste jen dvě skleničky sektu a stále musíte chodit na toaletu? Tak to opravdu je, protože alkohol tlumí produkci takzvaného antidiuretického hormonu, který reguluje hospodaření organismu s vodou. Když jeho hladina klesá, filtrují ledviny méně vody z moči a množství moči se zvyšuje.

Kolísání nálady: Nejdříve jste rozjařená a potom najednou smutná? Změna nálady z jednoho extrému do druhého bývá při pití často rychlá. Proč? Alkohol stimuluje různé receptory v mozku. Nejprve se tak vylučují látky, jako je dopamin, endorfiny a endokanabinoidy, díky nimž se cítíme dobře. Trocha alkoholu nás zbavuje napětí, úzkosti a vyvolává euforii. Ale s rostoucím množstvím nás alkohol utlumuje, projevuje se to na našem zraku, řeči, reakcích či rovnováze. Jsme náhle úzkostní, agresivní, ztrácíme sebekontrolu.

Plánované rodičovství: Pokud chcete otěhotnět, uděláte dobře, když se už předem alkoholu vzdáte. Jeho vysoká konzumace může negativně ovlivňovat plodnost, nebo vám jejím vlivem dokonce vynechá ovulace a menstruace. A kdyby se vám otěhotnět podařilo, aniž byste o tom věděla, nebylo by to nijak dobré ani pro vaše embryo.

Absolutní tabu: V těhotenství a během kojení se doporučuje kvůli miminku nula promile! Alkohol totiž proniká do dělohy a přechází přímo do mateřského mléka. To by mohlo dítěti způsobit těžká fyzická a psychická poškození.