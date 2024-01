Nárazové pití je nebezpečné. Už tři dny v roce škodí našemu zdraví

O „binge drinking“ mluvíme ve chvíli, kdy muži vypijí pět a víc alkoholických nápojů za jeden večer, u žen to jsou čtyři a více nápojů. Jako jeden nápoj se počítá malé pivo, decková sklenička vína anebo panák tvrdého alkoholu. Pro srovnání – doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je pro muže maximálně tři alkoholické nápoje za den, pro ženu dva. Aspoň jeden den v týdnu by měl člověk abstinovat úplně.