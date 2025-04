Část 1/3

„Jsou lidé, kterým se dělá špatně od žaludku už po první skleničce. Jiní žádnou souvislost mezi konzumací alkoholu a zažíváním nepociťují,“ uvedla pro New York Times gastroenteroložka Morgan Sendzischew Shane z univerzitní kliniky v Miami. Negativní dopady alkoholu se však podle ní nevyhýbají ani těm, co mají zdánlivě silný žaludek.

Podívejte se na šest častých problémů, které alkohol v trávicí soustavě způsobuje.

1. Reflux

„Porucha trávení, při které se žaludeční kyselina dostává z žaludku zpět do jícnu, je s alkoholem spojená poměrně často,“ říká gastroenteroložka Shane. Při jeho konzumaci se uvolňuje napětí ve svalech – včetně těch, které oddělují jícen a žaludek, což může vytvářet prostor pro proudění kyseliny zpět do jícnu. Projevuje se to pak pálením žáhy, bolestí, někdy i kašlem a chraptěním.

„Reflux mohou zhoršovat kyselé alkoholické nápoje jako víno nebo cider, ale také sycené nápoje v koktejlech,“ popisuje gastroenteroložka Cynthia Hsu z Kalifornské univerzity v San Diegu. Ještě horší vliv může mít alkohol v kombinaci s cigaretami nebo mastnými a těžkými jídly.