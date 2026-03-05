Když sklenka po práci přestává být nevinná
Právě ve chvíli, kdy se vytrácí schopnost odpočívat bez alkoholu, je podle odborníků dobré zbystřit. Často to totiž znamená, že alkohol začal plnit funkci regulace stresu a emocí.
„Pro některé lidi může být těžké odpočívat bez alkoholu, protože si na něj postupně zvykli jako na hlavní způsob, jak se uvolnit. Tlumí napětí, stres a nepříjemné emoce. Mozek se tak může ‚naučit‘, že skutečný odpočinek přichází až s alkoholem. Když pak chybí, objeví se neklid, podrážděnost nebo pocit, že člověk nedokáže vypnout,“ vysvětluje Denisa Kratochvílová, psychoterapeutka a adiktoložka z platformy terapie.cz.
Pokud člověk na alkohol myslí dopředu a neumí si představit večer bez skleničky, je to další důležitý signál. Nemusí se hned jednat o závislostní chování, ale může jít o rozvíjející se rizikové nebo škodlivé užívání alkoholu.
„O rizikovém užívání mluvíme tehdy, když ještě nedochází ke zjevné újmě, ale zvyšuje se pravděpodobnost zdravotních či sociálních problémů. O škodlivém užívání pak ve chvíli, kdy už alkohol prokazatelně zdraví nebo život člověka poškozuje,“ vysvětluje Kratochvílová.