Co jsou to fascie? Vazivová síť elastických vláken obalující a propojující nervy, cévy, svaly i orgány. Ovlivňují držení těla, pohlcují nárazy, formují a udržují tvar orgánů. Jak celý systém funguje a co dělat, když nefunguje správně, vysvětluje švýcarský fyzioterapeut s českými kořeny Aleš Urbanczik, zakladatel tuzemské školy strukturální integrace.