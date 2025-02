Jizvičky na mozku po drobných mrtvičkách s věkem nasbírá každý, líčí neurolog

Jak se v posledních desetiletích změnil výskyt cévní mozkové příhody?

Až do devadesátých let docházelo k postupnému nárůstu mrtvic, od té doby začínají postupně klesat. V roce 1974 bylo mrtvic zhruba třikrát víc, než je v současnosti, úmrtnost byla kolem 23 tisíc ročně.



V devadesátých letech k nám konečně přišla první preventivní léčba, tedy nové léky na vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, začaly se podávat léky na ředění krve pacientům s fibrilací síní (porucha srdečního rytmu, pozn. red.). Díky tomu všemu jsme posledních dvacet let svědky trvalého poklesu cévních mozkových příhod. A co je ještě důležité: mrtvice dnes přicházejí později. Zhruba před dvaceti lety dostávali mrtvici pacienti někdy po šedesátém roku věku, tedy okolo 64 nebo 65 let. Teď toto onemocnění přichází v průměru až o deset let později, takže se prodlužuje nejen délka života, ale i jeho kvalita.

Z pacientů, kteří k nám dorazí do půldruhé hodiny, se zcela vyléčí polovina. Po čtyřech hodinách a půl je to s bídou 15 procent.