A pak je tu stres, ten fyzický, ale často i emocionální, co některým lidem ve vánočním období doslova „láme srdce“.
Která roční období jsou z hlediska srdečněcévních chorob nejnebezpečnější? A propisuje se to nějak i do statistik úmrtí?
V některých zemích je pro kardiaky zničující zejména horké letní počasí. V Česku zase tak extrémní teploty nemáme, i když i to se v posledních letech mění. I u nás tak někteří pacienti, zejména s chronickými onemocněními, mohou mít v průběhu léta potíže. Vysoké teploty totiž zvyšují nároky na kardiovaskulární systém. V průběhu zimy se zase objevuje trochu více akutních případů, zejména infarktu myokardu. Nejde o desítky procent pacientů navíc, spíše o jednotky, i tak ale nárůst těchto případů evidujeme. Z četných studií víme, že propad venkovních teplot přibližně o 10 °C zvyšuje počet srdečních příhod asi o 7 procent.
Jedno pohlaví postihuje syndrom zlomeného srdce výrazně častěji.