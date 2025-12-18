Syndrom zlomeného srdce hrozí hlavně o Vánocích. Podobá se infarktu, varuje lékař

Premium

Fotogalerie 6

Aleš Linhart | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Silvie Králová
  15:00
Největšími zabijáky Čechů jsou stále nemoci srdce a cév. Na svědomí mají asi 40 % všech úmrtí. Problémy s tímto klíčovým orgánem ročně stojí život téměř 50 tisíc lidí. Jak se hůře vede „kardiakům“ v létě, tak je pro některé riziková zima a vánoční svátky. „Nízké teploty a změna vlhkosti můžou vyprovokovat akutní infarkt, roste i riziko ucpání cév,“ říká kardiolog Aleš Linhart.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

A pak je tu stres, ten fyzický, ale často i emocionální, co některým lidem ve vánočním období doslova „láme srdce“.

Která roční období jsou z hlediska srdečněcévních chorob nejnebezpečnější? A propisuje se to nějak i do statistik úmrtí?
V některých zemích je pro kardiaky zničující zejména horké letní počasí. V Česku zase tak extrémní teploty nemáme, i když i to se v posledních letech mění. I u nás tak někteří pacienti, zejména s chronickými onemocněními, mohou mít v průběhu léta potíže. Vysoké teploty totiž zvyšují nároky na kardiovaskulární systém. V průběhu zimy se zase objevuje trochu více akutních případů, zejména infarktu myokardu. Nejde o desítky procent pacientů navíc, spíše o jednotky, i tak ale nárůst těchto případů evidujeme. Z četných studií víme, že propad venkovních teplot přibližně o 10 °C zvyšuje počet srdečních příhod asi o 7 procent.

Jedno pohlaví postihuje syndrom zlomeného srdce výrazně častěji.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Únava není normální. Přibírání i padání vlasů má svoji příčinu, varuje lékař

Cítíte se unavení, i když k tomu nemáte důvod? „Dlouhodobá únava není norma ani...

Cítíte se unavení, i když k tomu nemáte důvod? „Dlouhodobá únava není norma ani slabost nebo...

I přemíra vyšetření může člověku uškodit. Lékařka o vlivu psychiky na nemoci

Psychosomatické potíže bývají podle MUDr. Michaely Ročňové typicky chronické, u...

Psychický stav, naše emoce, ale i vztahy s ostatními lidmi mají na naše zdraví zásadní vliv. V těle...

„Zlobí“ vás žlučník? Problém často bývá jinde, vysvětluje profesor Špičák

Julius Špičák

Tlak v břiše, nadýmání, pálení žáhy, průjmy, zácpy… Tyhle zažívací potíže stojí za řadou...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Ján Praško (2022)

Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke...

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

„I když migréna nevede k selhání životně důležitých orgánů, výrazně narušuje...

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování,...

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Pět vylosovaných čtenářů, kteří...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Syndrom zlomeného srdce hrozí hlavně o Vánocích. Podobá se infarktu, varuje lékař

Premium
Aleš Linhart

Největšími zabijáky Čechů jsou stále nemoci srdce a cév. Na svědomí mají asi 40 % všech úmrtí. Problémy s tímto klíčovým orgánem ročně stojí život téměř 50 tisíc lidí. Jak se hůře vede „kardiakům“ v...

18. prosince 2025

Zemřel návrhář Antony Price, oblékal nejen Bowieho. Tyto modely ho proslavily

Antony Price zemřel ve věku osmdesáti let

Antony Price, britský módní návrhář, který je zodpovědný za některé z outfitů, které si v minulosti oblíbily mimo jiné hvězdy jako hudebník David Bowie, kapela Roxy Music nebo královna Camilla,...

18. prosince 2025  12:29

Z plastik už se nevymluví. Kardashianová má tělo jako vytesané z kamene

Kim Kardashianová představuje absolutní dokonalost.

Pár plastik profesionální celebrita a podnikatelka Kim Kardashianová přiznala, ale pak bylo „ticho po pěšině“. Nyní však vypadá, jako by byla dokonalou sochou z mramoru, která je bez jediné vrásky, a...

18. prosince 2025  8:27

Svátky nesnáší, ale vánoční módu umí. Nejpůsobivější outfity Melanie Trumpové

Melana Trumpová a Santa Claus (8. 12. 2025)

První dáma USA Melania Trumpová Vánoce příliš v lásce nemá. Před sedmi lety si v tajně nahraném telefonátu stěžovala na „nemilou“ povinnost vyzdobit Bílý dům. Jako manželku staronového prezidenta ji...

18. prosince 2025

Vánoční zvyky ve světě: kde číhá kočka a kde se zdobí vatou

Pokud nejste zrovna zručná hospodyně, není ostudou si cukroví koupit.

Ty naše svátky si asi neumíte představit bez stromku, kapra, světýlek a dárků… Ještě kdyby nasněžilo! Ale ne všude to mají stejně, dokonce ani podobně. Kde číhá kočka a kde se neobejdou bez...

18. prosince 2025

Svátečně v páru. Kdy jindy se sladit s partnerem než o Vánocích

Ležérní komplet s přiměřenou dávkou lesku a třpytu může korespondovat i s víc...

Vánoční večírky, návštěvy příbuzných, štědrovečerní večeře, Silvestr – přesně to jsou ty chvíle, kdy se chystáte vyrazit někam ve dvou. A jak to udělat, aby vám to slušelo jako týmu?

18. prosince 2025

Nepečené i z trouby. Toto cukroví ze sociálních sítí ještě do Vánoc stihnete

Ilustrační snímek

Vánoce jsou za rohem a vy ještě nemáte žádné cukroví? Nevadí. Existuje spousta druhů, které zvládnete připravit na poslední chvíli, bez zbytečného stresu a složitých postupů. Máme pro vás rychlé...

18. prosince 2025

Byl jsem unavený a měl extrémní žízeň. Sám jsem odhalil, že mám cukrovku

Ilustrační snímek

Cukrovku 1. typu jsem odhalil sám před osmi lety při studiu na vysoké škole. Kromě studia fyzioterapie jsem se závodně věnoval cyklistice a všiml jsem si náhlého rapidního poklesu výkonu a velké...

18. prosince 2025

Candát s křupavou krustou a bramborovým salátem

Candát s křupavou krustou a bramborovým salátem
Recept

Střední

60 min

Inspirace na vánoční jídlo.

Mafie a zneuctění. První popstar Connie Francisovou život tvrdě zkoušel

Premium
Zpěvačka Connie Francis

Byla talentovaná a neobyčejně pracovitá. Americká zpěvačka Connie Francisová se stala světově proslulou dávno před érou sociálních sítí a její hlas zněl napříč kontinenty i jazyky. Za jejími úspěchy...

17. prosince 2025

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

17. prosince 2025  8:23

Zimní slunovrat 2025: nejkratší den v roce byl zároveň nejdůležitější

U prehistorického monumentu Stonehenge na jihozápadě Anglie se sešlo více než...

Zimní slunovrat představoval pro naše předky jedinečný den, kdy se rodilo nové světlo, tma ustupovala a život dostával novou naději. A i když už dnes nemáme strach, že Slunce navždy zmizí, symbolika...

17. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.