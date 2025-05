Jakou nemoc nejčastěji chytneme při dovolené?

Přibližně polovinu cestovatelů potrápí průjem. Jídlo na dovolené vypadá vždy velmi lahodně, ale my Středoevropané to prostě nedáváme. A to se může týkat i pokrmů v dobrých hotelech nebo restauracích. Naštěstí většinu střevních potíží si lidé zvládnou samostatně odléčit rehydratací a dietou nebo s pomocí praktického lékaře. K nám se dostávají jen extrémní případy těžké dehydratace a kolapsových stavů.

Na ubytování může být dobré hadříkem s dezinfekcí otřít kliky, kohoutky, splachovadlo a prkénko.