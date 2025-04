Nastalo jaro. Období, které odjakživa přeje milostným vztahům. Jak si je užít a přitom nepřijít o to, co je v životě stejně důležité – o křehká přátelská pouta? pár tipů bychom pro vás měli.

Narodily se ve stejný rok, ale rozhodly se stárnout odlišně. Podívejte se do galerie na slavné krásky, které chtějí zastavit čas plastikami, a na ty druhé, které stárnou s grácií a přirozeně. Mnohdy...

Všechny nevěsty, které se letos chystají říct „ano“, se tradičně mohly inspirovat na dubnových svatebních týdnech módy v New Yorku, Šanghaji a Barceloně. A byť svatební móda není známá výraznými...

Andrea Švojgrová pracuje už téměř osmnáct let jako rehabilitační lékařka. Za tu dobu prý výrazně stoupl počet pacientů, kteří mají problémy s páteří. „Bohužel spousta lidí je řeší ibalginem. Občas...

Podívejte se do naší galerie na významné světové osobnosti, které se rozhodly kopírovat šaty slavných VIP krásek, nebo dokonce obléct ty samé historické šaty. Komu ikonické róby sluší víc, posuďte...

Začarovaný kruh obezity. Jak stres a geny ovlivňují hubnutí

Je to obrovský problém dnešní doby – lidstvo zkrátka tloustne. Do jaké míry je to ještě únosné? Jak poznat, že už jsme překročili nebezpečnou hranici a je potřeba povolat na pomoc odborníky?