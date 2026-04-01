Praktické rady pro alergiky: jak zvládnout pylovou sezonu bez potíží

Kýchání, svědění očí i únava – typické projevy pylové alergie. Přinášíme přehled účinných opatření, léčby i doporučení odborníků, díky nimž zvládnete sezonu s minimálními obtížemi.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lidově se jí říká senná rýma, ale odborníci o ní mluví jako o sezonní pylové alergii. A jak napovídá název, alergickou reakci v tomto případě způsobuje kontakt pylového zrna s lidskou sliznicí.

Projevy senné rýmy mohou být různé, ale nejčastěji jde o vodový výtok z nosu, kýchání, otok nosní sliznice, svědění v krku, svědění patra i očí, někdy i slzení, bolest za očima nebo zvýšenou únavu.

Časté jsou i zkřížené alergie

Pyloví alergici by si podle odborníků měli dávat pozor na možnost zkřížené alergické reakce s některými potravinami. Typická je například nepřiměřená reakce „břízového alergika“ na jablka či hrušky nebo „pelyňkového“ na celer a petržel.

Duben často přináší první hezké dny. Alergikům i pyl břízy. Víme, jak příznaky mírnit

Tato reakce se odborně jmenuje orální alergický syndrom (OAS) a trpí jím asi třetina alergiků. Projevuje se tím, že po snědení určitých druhů ovoce a zeleniny vás mohou pálit či svědit rty a sliznice úst.

Možnosti léčby

První možností, jak omezit příznaky senné rýmy, je omezení kontaktu s alergenem. Ideální by bylo vyhnout se zcela prostředí s konkrétním alergenem během jeho kvetení. Ale to bohužel moc často nejde, a proto přicházejí na řadu různá opatření, jejichž cílem je omezit kontakt s alergenem na co nejmenší míru.

Například se doporučuje chodit na procházky po dešti, po pobytu venku se osprchovat, opláchnout si vlasy a převléknout se. A rozhodně nesušit prádlo venku!

Pět mýtů o pylových alergiích. Ochrání vás med a ve městě bude lépe

Co ještě odborníci alergikům radí?

  • Nosit vhodné oblečení, pokrývku hlavy (vlasy jsou lapače pylu), rozepínací svrchní oblečení, které při svlékání není třeba přetahovat přes hlavu.
  • Nejvhodnější doba pro pobyt venku jsou dopolední hodiny a krátce po dešti, kdy je obvyklá koncentrace pylů v ovzduší nejnižší.
  • Pohybu venku je třeba se vyhýbat v pozdních odpoledních hodinách, při suchém a větrném počasí a nad ránem.
  • Vyhýbat se místům s vysokou koncentrací pylů (pole, zahrady, louky, neudržované plochy porostlé plevelem).
  • Během pylové sezony nejezdit v autě s otevřenými okny (v malém prostoru rychle stoupá koncentrace pylu).

A co dělat doma? Větrejte často a krátce, nejlépe po dešti. Do oken si pořiďte pylové filtry a dobré těsnění. Často vysávejte a prach stírejte navlhko (v létě může obsahovat částečky pylu).

Symptomatická léčba

Druhým krokem při léčbě alergií je potlačování příznaků. K tomu slouží protialergické léky zvané antihistaminika a lokální kortikosteroidy. Moderní léky, na rozdíl od těch starších, mají rychlejší nástup účinku a u většiny lidí nezpůsobují ospalost.

Nejdůležitější otázky o alergiích, na které byste měli znát odpovědi

Alergologové doporučují začít je užívat minimálně dva až tři týdny před výskytem prvních příznaků alergie. V některých případech dokonce lékaři navrhují pacientům celoroční užívání antihistaminik. Zánětlivý proces totiž probíhá i ve dnech, kdy člověk nemá žádné příznaky, a může se rozšířit na další orgány, například průdušky.

Pravda je i to, že mnozí alergici jsou tzv. polyvalentní, to znamená, že alergicky reagují na pyl některého jarního, letního i podzimního alergenu. To znamená, že při teplé zimě mají postaráno o problémy třeba i deset měsíců v roce. Nebo stačí, aby byli alergičtí na plísně či roztoče, které mají svoji „sezonu“ po celý rok.

Alergenová imunoterapie

Třetím bodem medicínského řešení alergie je tzv. alergenová imunoterapie neboli desenzibilizace. Na rozdíl od antihistaminik, jež může předepsat i dermatolog, lékař ORL, pediatr či praktický lékař, imunoterapii vede výlučně alergolog-imunolog.

Princip této léčby spočívá v pravidelném podávání vzestupných dávek alergenu v krátkých časových intervalech (v počáteční fázi léčby) a v pokračujícím podávání nejvyšší snášené dávky v delších časových intervalech po dobu tří až pěti let (udržovací fáze léčby).

Organismus si tak na alergeny postupně přivyká. Nevýhodou této léčby je, že je dlouhodobá a požadovaný výsledek se hodnotí až po jednom až dvou letech podávání. Léčba je však plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Co je dobré vědět o lécích na alergii

Antihistaminika jsou dnes již natolik běžné a bezpečné léky, že jejich malé balení můžeme koupit v lékárně bez předpisu. Jsou určena do dovolenkové lékárničky pro případ nečekané alergické reakce. Někteří alergici toho zneužívají a nakupují si volně prodejné přípravky, aniž by byli sledováni v alergologické ambulanci. Antihistaminiky se však neřeší podstata onemocnění.

Nosní kortikosteroidy si pacienti velmi často pletou s kapkami na uvolnění nosu. Nosní kapky způsobí v krátké době splasknutí nosní sliznice a uvolnění nosu tím, že způsobí stažení drobných cév a ústup otoku. Nosní kortikosteroidy (nejčastěji ve formě sprejů) hojí alergický zánět. Nepůsobí tedy okamžitě, v akutním případě, jejich efekt se projeví při pravidelném a dlouhodobějším používání.

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Slavní, kteří žijí s bizarními závislostmi

Slavní, kteří dobrovolně přiznali bizarní závislosti.

Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší...

Závislost na ohřívací láhvi způsobila ženě nenávratné zohyzdění

Ohřívací lahev způsobila ženě popáleniny.

Jednadvacetiletá Aishah Khanová z Velké Británie si extrémní závislostí na ohřívací láhvi způsobila potíže, kterých už se zřejmě nikdy nezbaví. Několik lidí na světě popálila prasklá ohřívací lahev,...

Praktické rady pro alergiky: jak zvládnout pylovou sezonu bez potíží

Ilustrační fotografie

Kýchání, svědění očí i únava – typické projevy pylové alergie. Přinášíme přehled účinných opatření, léčby i doporučení odborníků, díky nimž zvládnete sezonu s minimálními obtížemi.

1. dubna 2026

Síla odpuštění. Přiznejte si chybu a jděte dál, ať nespadnete do deprese

Pravděpodobně se cítíte v bezvýchodné situaci, přijde vám, že nastal konec...

Odpustit sám sobě je často mnohem těžší než odpustit druhým. Jde ale o nezbytný krok k nalezení vnitřního klidu. Bez schopnosti uzavřít mír s vlastní minulostí zůstáváte vězni viny.

1. dubna 2026

Hýčkejte pokožku celého těla, zaslouží si stejně dobrou péči jako tvář

Ilustrační snímek

Haló, jsem vaše kůže a žádám si pozornost. Bez ní totiž začnu zlobit – a to vážně nechcete! Věnujete své pokožce dostatečnou péči?

1. dubna 2026

Slavní, kteří mají v dubnu narozeniny

Aprílový měsíc se stejně jako každý jiný měsíc nese v duchu oslav narozenin...

Podívejte se do naší galerie na slavné zahraniční i české osobnosti, které během měsíce dubna budou slavit narozeniny. Třeba slavíte ve stejný den.Patří sem hvězdy jako Anna Geislerová, Adrien Brody,...

1. dubna 2026

Štírům se bude dařit v sexu, Vodnářům zase jinde. Co slibuje horoskop na duben

Premium
Ilustrační snímek

Je tady duben, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co čtvrtý měsíc roku 2026 přinese jednotlivým...

1. dubna 2026

Vinou situace jsou dívky často znásilněné. Psychiatr vysvětluje agresi dnešních dětí

Premium
Žijeme ve společnosti, kde mnozí rodiče chtějí být dokonalí, ne však pro své...

Žijeme ve společnosti, kde mnozí rodiče chtějí být dokonalí. Ne však pro své děti, nýbrž podvědomě kvůli sobě a své sociální bublině. Přehnaná a neustálá sebekontrola pak vede k tomu, že pro své...

31. března 2026

Profesionální společnice rozdává tipy na udržení partnera

Profesionální společnice radí, jak si udržet muže.

Elizabeth Romanovová se jako profesionální společnice živí od osmnácti let a s muži má mnoho zkušeností. Uvedla, že se u nich stále opakuje stejný vzorec, který by možná mohl pomoct ženám, které na...

31. března 2026  11:08

Slavné čokoládové krásky, které bodují ve světě

Slavné krásky s tmavou pletí, které jsou ve světě za hvězdy.

Modelky, moderátorky, herečky, zpěvačky. Podívejte se do naší galerie na krásné ženy tmavé pleti, které ve světě válejí a jejichž hvězda už nějaký čas září. Patří sem VIP jako Oprah Winfrey, Halle...

31. března 2026  8:20

Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Ve spolupráci
Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Při pohledu na reklamy by se mohlo zdát, že recept na pevné kosti je jednoduchý: stačí pít mléko a polykat vápník v tabletách. Jenže lidské tělo není statická stavba a kosti nejsou jen hromada...

31. března 2026

Dnes je Šedivé úterý. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Každý den uklidíte něco a do Velikonoc máte byt jako klícku. O svátcích pak už...

Dnes je Šedivé úterý. Co tento den znamenal pro naše předky a jaké zvyky se s ním pojí? Kdy přesně vycházejí svátky v roce 2026, jak se jejich datum určuje a jaká omezení platí pro obchody?

31. března 2026

Modré světlo i málo pohybu. Osm věcí, které vám rozhodí vnitřní hodiny

ilustrační snímek

Nejen spánek, ale i světlo, jídlo nebo teplota v bytě – to všechno má vliv na naše biologické hodiny. Cirkadiánní rytmus přitom ovlivňuje energii, soustředění i kvalitu spánku a zásadně ovlivňuje,...

31. března 2026

Sociální sítě jako past. Srovnávání se v nás vyvolává pocit nedostatečnosti

Premium
Ilustrační snímek

Sociální sítě nám dnes a denně servírují pečlivě vyselektovaný obsah, který má s realitou často jen málo společného. Valí se na nás vše: od perfektních ranních rutin, skvěle zvládnutého chodu...

31. března 2026

