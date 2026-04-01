Lidově se jí říká senná rýma, ale odborníci o ní mluví jako o sezonní pylové alergii. A jak napovídá název, alergickou reakci v tomto případě způsobuje kontakt pylového zrna s lidskou sliznicí.
Projevy senné rýmy mohou být různé, ale nejčastěji jde o vodový výtok z nosu, kýchání, otok nosní sliznice, svědění v krku, svědění patra i očí, někdy i slzení, bolest za očima nebo zvýšenou únavu.
Časté jsou i zkřížené alergie
Pyloví alergici by si podle odborníků měli dávat pozor na možnost zkřížené alergické reakce s některými potravinami. Typická je například nepřiměřená reakce „břízového alergika“ na jablka či hrušky nebo „pelyňkového“ na celer a petržel.
|
Duben často přináší první hezké dny. Alergikům i pyl břízy. Víme, jak příznaky mírnit
Tato reakce se odborně jmenuje orální alergický syndrom (OAS) a trpí jím asi třetina alergiků. Projevuje se tím, že po snědení určitých druhů ovoce a zeleniny vás mohou pálit či svědit rty a sliznice úst.
Možnosti léčby
První možností, jak omezit příznaky senné rýmy, je omezení kontaktu s alergenem. Ideální by bylo vyhnout se zcela prostředí s konkrétním alergenem během jeho kvetení. Ale to bohužel moc často nejde, a proto přicházejí na řadu různá opatření, jejichž cílem je omezit kontakt s alergenem na co nejmenší míru.
Například se doporučuje chodit na procházky po dešti, po pobytu venku se osprchovat, opláchnout si vlasy a převléknout se. A rozhodně nesušit prádlo venku!
|
Pět mýtů o pylových alergiích. Ochrání vás med a ve městě bude lépe
Co ještě odborníci alergikům radí?
- Nosit vhodné oblečení, pokrývku hlavy (vlasy jsou lapače pylu), rozepínací svrchní oblečení, které při svlékání není třeba přetahovat přes hlavu.
- Nejvhodnější doba pro pobyt venku jsou dopolední hodiny a krátce po dešti, kdy je obvyklá koncentrace pylů v ovzduší nejnižší.
- Pohybu venku je třeba se vyhýbat v pozdních odpoledních hodinách, při suchém a větrném počasí a nad ránem.
- Vyhýbat se místům s vysokou koncentrací pylů (pole, zahrady, louky, neudržované plochy porostlé plevelem).
- Během pylové sezony nejezdit v autě s otevřenými okny (v malém prostoru rychle stoupá koncentrace pylu).
A co dělat doma? Větrejte často a krátce, nejlépe po dešti. Do oken si pořiďte pylové filtry a dobré těsnění. Často vysávejte a prach stírejte navlhko (v létě může obsahovat částečky pylu).
Symptomatická léčba
Druhým krokem při léčbě alergií je potlačování příznaků. K tomu slouží protialergické léky zvané antihistaminika a lokální kortikosteroidy. Moderní léky, na rozdíl od těch starších, mají rychlejší nástup účinku a u většiny lidí nezpůsobují ospalost.
|
Nejdůležitější otázky o alergiích, na které byste měli znát odpovědi
Alergologové doporučují začít je užívat minimálně dva až tři týdny před výskytem prvních příznaků alergie. V některých případech dokonce lékaři navrhují pacientům celoroční užívání antihistaminik. Zánětlivý proces totiž probíhá i ve dnech, kdy člověk nemá žádné příznaky, a může se rozšířit na další orgány, například průdušky.
Pravda je i to, že mnozí alergici jsou tzv. polyvalentní, to znamená, že alergicky reagují na pyl některého jarního, letního i podzimního alergenu. To znamená, že při teplé zimě mají postaráno o problémy třeba i deset měsíců v roce. Nebo stačí, aby byli alergičtí na plísně či roztoče, které mají svoji „sezonu“ po celý rok.
Alergenová imunoterapie
Třetím bodem medicínského řešení alergie je tzv. alergenová imunoterapie neboli desenzibilizace. Na rozdíl od antihistaminik, jež může předepsat i dermatolog, lékař ORL, pediatr či praktický lékař, imunoterapii vede výlučně alergolog-imunolog.
Princip této léčby spočívá v pravidelném podávání vzestupných dávek alergenu v krátkých časových intervalech (v počáteční fázi léčby) a v pokračujícím podávání nejvyšší snášené dávky v delších časových intervalech po dobu tří až pěti let (udržovací fáze léčby).
Organismus si tak na alergeny postupně přivyká. Nevýhodou této léčby je, že je dlouhodobá a požadovaný výsledek se hodnotí až po jednom až dvou letech podávání. Léčba je však plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Co je dobré vědět o lécích na alergii
Antihistaminika jsou dnes již natolik běžné a bezpečné léky, že jejich malé balení můžeme koupit v lékárně bez předpisu. Jsou určena do dovolenkové lékárničky pro případ nečekané alergické reakce. Někteří alergici toho zneužívají a nakupují si volně prodejné přípravky, aniž by byli sledováni v alergologické ambulanci. Antihistaminiky se však neřeší podstata onemocnění.
Nosní kortikosteroidy si pacienti velmi často pletou s kapkami na uvolnění nosu. Nosní kapky způsobí v krátké době splasknutí nosní sliznice a uvolnění nosu tím, že způsobí stažení drobných cév a ústup otoku. Nosní kortikosteroidy (nejčastěji ve formě sprejů) hojí alergický zánět. Nepůsobí tedy okamžitě, v akutním případě, jejich efekt se projeví při pravidelném a dlouhodobějším používání.
