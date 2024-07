České pivo je víc alergenní než zahraniční. Kvůli pěně, říká imunolog

Roste počet lidí, které trápí potravinová alergie a intolerance, nebo je to móda?

O málokom v mém okolí se dá říct, že jí všechno… Do určité míry je to móda, ale zároveň je fakt, že stoupá procento lidí, kteří nemohou určité potraviny z objektivních důvodů. Nežádoucí reakce na potraviny musíme rozdělit na potravinové alergie a intolerance. To jsou dvě úplně odlišné skupiny.

Jak se tedy liší?

Pokud jsou příčinou imunologické reakce, jedná se o alergie. V takovém případě naše tělo reaguje na část potraviny, konkrétně na nějakou její bílkovinu. Normálně by imunita na potravinový antigen v zásadě reagovat neměla. Je naprogramovaná tak, aby reagovala jen v případě nebezpečí. Imunita vlastně lustruje, co konzumujeme. Když je vše v pořádku, vyhodnotí třeba kasein nebo syrovátku – tedy mléčné bílkoviny – jako hodné, protože je mimo jiné tělo potřebuje k růstu. Ale když je nepozná nebo když si je mylně vyhodnotí jako škodlivé, spustí obrannou reakci.