Jak na dětskou alergii? Dceři museli svazovat ruce, teď ji léčí stravou

Každé dítě je po porodu trochu olezlé. To je novorozenecká akné. Aha, tak to už asi bude atopický ekzém, a takhle brzo?! Hm, no nezoufejte, čím dřív začal, tím dřív skončí. U většiny kojenců vymizí potravinová alergie do roka. Vydržte, alergie na bílkovinu kravského mléka vyhasíná u osmdesáti procent případů do tří let. Pořád? Však než půjde do školy, ona z toho vyroste. Nalijme si čistého vína, paní Brožová – ona z toho všeho nejspíš nevyroste. A raději sebou všude noste adrenalinový autoinjektor.