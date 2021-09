Když vám mléko nedělá dobře. Na vině může být alergie i intolerance

Pozor na skryté nástrahy Ti, kdo trpí jakoukoli formou alergie na potraviny nebo jejich intolerancí, by měli být opatrní na to, co jedí. Nebezpečí totiž může číhat i ve zdánlivě neškodných potravinách. Jde například o sladké i slané pečivo, instantní jídla, uzeniny, čokolády a různé polevy, margaríny, ale i o majonézu, dresinky a světe, div se, také zeleninové saláty typu šopský, Caesar a další. V salátech, u nichž by nepoučený alergik zpravidla past nehledal, se totiž často nachází právě sýr, jehož zdrojem je mléko. Proto je dobré vždy před konzumací čehokoli důkladně kontrolovat složení potraviny a zjistit si pomocí seznamu i možné alergeny. Pro stravu v restauracích to platí dvojnásob.