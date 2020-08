Muž se po letech zbavil akné díky zdravé stravě

Před dvacátými narozeninami začal s kulturistikou. Kamarádi mu doporučili, aby konzumoval mléčné výrobky. Snáz tak měl získat svalovou hmotu. Vzal si rady k srdci a pil litry mléka a jedl jogurty a tvaroh ve velkém množství. Svaly mu sice po cvičení narostly, ale zároveň se u něj objevilo akné.

Na obličeji měl bolestivé cysty. Léčil se, zkoušel bylinky. Nic z toho ale nepomohlo. Pak zjistil, že se extrémní akné někdy dávalo do souvislosti s intolerancí na laktózu. Zkusil mléčné výrobky z jídelníčku vyřadit a po pár týdnech akné začalo mizet.

Kromě toho z jídelníčku odstranil i lepek, který mu prý způsoboval zažívací problémy. Nyní si dopřává hodně zeleniny a ovoce a především vodu. Na tu v minulosti dost zapomínal. A stal se z něj vegan.

„Nevěřil jsem, že může tak banální věc tolik změnit. Zbavil jsem se akné, které mi dělalo problémy. Teď se cítím celkově lépe. Mohl jsem už dávno tušit, že mi nesedí nějaké potraviny,“ sdělil pro Littlethings.com.

Původně neměl v plánu svůj příběh zveřejňovat, nakonec ale svým životním stylem inspiruje ostatní. Uvědomil si ale, že by mohl pomoct dalším lidem, kteří bojují s akné. Lékařsky nemá potvrzeno, že by právě laktóza mohla za jeho problémy. On si ale myslí, že to tak bylo. Kromě vynechání mléčných výrobků totiž nic jiného v životě nezměnil. O své proměně a zdravém životním stylu informuje na svém profilu na Instagramu, kde ho sleduje už přes sto tisíc fanoušků.