Hormonální antikoncepce odstartovala peklo

V minulosti se s akné setkala, ale ne v tak hojné míře. Hormonální antikoncepci brala roky a pouze změnila jeden druh za jiný. Ona sama ani její lékař nečekali, že by se mohlo rozjet akné v tak závažné formě. „Věděla jsem, že se to může stát. A když se objevily pupínky, myslela jsem, že to brzy přejde. To jsem se ovšem velmi mýlila. Ani po několika měsících nepřišlo zlepšení. Vše se jen zhoršovalo,“ svěřila se u jednoho z příspěvků na Instagramu.