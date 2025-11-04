1. Emoční zpětná smyčka
Podle psychiatra a neurovědce Matthewa Noura z Oxfordské univerzity se při konverzacích s AI chatboty může rozvinout „emoční zpětná smyčka“. Uživatelé mají tendenci přisuzovat chatbotům lidské vlastnosti, emoce a empatii. Proto se s nimi baví jako s přítelem nebo terapeutem. Zároveň mají sklon hledat v jejich odpovědích potvrzení vlastních názorů a pocitů.
Výsledek? Chatbot, který se učí reagovat podle preferencí uživatele, mu začne vracet právě to, co chce slyšet, včetně jeho vlastních negativních přesvědčení, jako je například: „nikomu na mně nezáleží“.
Vzniká tak uzavřený kruh, který může uživatele udržovat v pocitu izolace a dodávat iluzi, že mu někdo konečně „rozumí“. Nour upozorňuje, že i když se vývojáři snaží modely trénovat, aby tyto pasti rozpoznaly, ve skutečnosti to nelze úplně ohlídat.
AI totiž vyhodnocuje jemné jazykové signály — tón, interpunkci, styl psaní — a učí se z nich, jak reagovat. „Informace o tom, jak s námi má model mluvit, mu neustále unikají z toho, jak píšeme,“ vysvětluje Nour. „A často ani netušíme, že tím formujeme způsob, jakým s námi AI zachází.“
|
Přes milion lidí týdně se ChatGPT svěřuje se sebevražednými úmysly
2. Selhává v dlouhých konverzacích
Rozhovory o psychickém zdraví vyžadují čas, empatii a postupné budování důvěry. A právě v tom má AI své slabé místo. Společnost OpenAI, která vyvíjí ChatGPT, sama přiznává, že její bezpečnostní mechanismy fungují nejlépe při krátkých výměnách. Čím delší a komplexnější je konverzace, tím větší je riziko, že systém začne dělat chyby a jeho schopnost rozpoznávat citlivé situace začne slábnout.
To znamená, že v prvních odpovědích může chatbot správně doporučit třeba krizovou linku, po hodině psaní ale může začít odpovídat v rozporu se svými vlastními pravidly bezpečnosti. Například omylem potvrzovat negativní přesvědčení uživatele nebo nabídnout radu, která není vhodná.
Podle psychiatra Matthewa Noura je problém i v tom, že chatbot nemá schopnost chápat myšlenky, motivace a dlouhodobý vývoj člověka, jako to dělá skutečný terapeut. AI model ví jen to, co mu uživatel v dané chvíli řekl. Co bylo před hodinou už nemusí mít v paměti nebo v kontextu.
Chatboty mohou nabídnout povzbuzení na den, poskytnout tip na zvládání úzkosti nebo připomenout rutinu. Neumí ale nastavovat a sledovat dlouhodobé terapeutické cíle. Skutečný terapeut pracuje s pacientem na hlubší změně. Chatbot spíš připomene, že máte pít vodu a dýchat do břicha.
|
Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti
3. Teenageři a lidé s duševními potížemi jsou obzvlášť zranitelní
Teenageři teprve rozvíjejí schopnost rozpoznávat sociální signály a vytvářet zdravé vztahy. „Virtuální terapeut“, který je k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, může působit velmi přitažlivě. Nabízí pozornost, pochopení, stálou dostupnost a přítomnost, jakou okolí často neposkytuje.
Podle dětského psychologa Scotta Kollinse, hlavního lékaře společnosti Aura, která se zabývá online bezpečností, mohou být dospívající zvlášť náchylní k tomu, aby si přátelský tón chatbota spletli s opravdovou lidskou empatií. Tato tendence připisovat technologii lidské vlastnosti – tzv. antropomorfismus – je přesně tím, co dává umělé inteligenci nad uživateli větší vliv, než by měla mít.
Kollins proto radí, aby se rodiče zajímali o aplikace, které jejich děti používají, a byli si vědomi, že podobných „AI terapeutů“ dnes vznikají desítky i mimo známé platformy jako ChatGPT. Vzhledem k rizikům jakékoli koučování ani terapeutické chatboty pro teenagery nedoporučuje.
Neurovědec Matthew Nour dále upozorňuje, že lidé s úzkostí, depresí nebo jiným psychickým onemocněním by se měli vyhýbat emocionálním vazbám na AI. Takové spojení může nepozorovaně prohloubit jejich nejistoty a upevnit zkreslené představy o sobě i o světě. „Chatbota berte jako nástroj. Jako kalkulačku nebo textový editor. Ne jako přítele. Jakmile mu začnete důvěřovat jako člověku, riskujete, že začne určovat, kým jste,“ říká Nour.
|
Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně
4. Existují bezpečnější způsoby pro psychickou pomoc
Přestože se umělá inteligence může na první pohled zdát jako dostupný a neodsuzující posluchač, nejsou to ty nejlepší dveře, na které klepat, když jde o duševní zdraví.
Pokud člověk opravdu nemá sílu obrátit se na nikoho osobně, existují i bezpečnější digitální alternativy: například moderované online komunity, podpůrné skupiny nebo poradny a aplikace, kde se mluví s reálnými lidmi, kteří jsou odborně vyškoleni.
Nour nabádá, aby lidé o svých problémech s duševním zdravím na prvním místě komunikovali s přítelem nebo milovanou osobou a pokud možno vyhledali odbornou péči.
Těm, kdo se i přes rizika budou snažit proměnit umělou inteligenci ve svého terapeuta, radí, aby do procesu alespoň zapojili dalšího člověka. „Čas od času se s někým spojte, abyste získali zpětnou vazbu k tomu, co vám model říká, protože chatboti jsou nepředvídatelní.“
Zdroj: mashable.com