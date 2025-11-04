AI není přítel. Odborníci popisují, proč si z chatbotů nedělat terapeuta

Tereza Hrabinová
  4:00
Umělá inteligence se stala pro spoustu lidí dostupným posluchačem, který nabízí pochopení a porozumění, aniž by člověk musel čekat a platit terapeuta. Podle odborníků ale může být svěřování se chatbotu nebezpečné a v extrémních případech může vést k „AI psychóze“, kdy se člověk emocionálně připoutá a ztrácí kontakt s realitou.

umělá inteligence | foto: Profimedia.cz

1. Emoční zpětná smyčka

Podle psychiatra a neurovědce Matthewa Noura z Oxfordské univerzity se při konverzacích s AI chatboty může rozvinout „emoční zpětná smyčka“. Uživatelé mají tendenci přisuzovat chatbotům lidské vlastnosti, emoce a empatii. Proto se s nimi baví jako s přítelem nebo terapeutem. Zároveň mají sklon hledat v jejich odpovědích potvrzení vlastních názorů a pocitů.

Výsledek? Chatbot, který se učí reagovat podle preferencí uživatele, mu začne vracet právě to, co chce slyšet, včetně jeho vlastních negativních přesvědčení, jako je například: „nikomu na mně nezáleží“.

Vzniká tak uzavřený kruh, který může uživatele udržovat v pocitu izolace a dodávat iluzi, že mu někdo konečně „rozumí“. Nour upozorňuje, že i když se vývojáři snaží modely trénovat, aby tyto pasti rozpoznaly, ve skutečnosti to nelze úplně ohlídat.

AI totiž vyhodnocuje jemné jazykové signály — tón, interpunkci, styl psaní — a učí se z nich, jak reagovat. „Informace o tom, jak s námi má model mluvit, mu neustále unikají z toho, jak píšeme,“ vysvětluje Nour. „A často ani netušíme, že tím formujeme způsob, jakým s námi AI zachází.“

Přes milion lidí týdně se ChatGPT svěřuje se sebevražednými úmysly

2. Selhává v dlouhých konverzacích

Rozhovory o psychickém zdraví vyžadují čas, empatii a postupné budování důvěry. A právě v tom má AI své slabé místo. Společnost OpenAI, která vyvíjí ChatGPT, sama přiznává, že její bezpečnostní mechanismy fungují nejlépe při krátkých výměnách. Čím delší a komplexnější je konverzace, tím větší je riziko, že systém začne dělat chyby a jeho schopnost rozpoznávat citlivé situace začne slábnout.

To znamená, že v prvních odpovědích může chatbot správně doporučit třeba krizovou linku, po hodině psaní ale může začít odpovídat v rozporu se svými vlastními pravidly bezpečnosti. Například omylem potvrzovat negativní přesvědčení uživatele nebo nabídnout radu, která není vhodná.

Podle psychiatra Matthewa Noura je problém i v tom, že chatbot nemá schopnost chápat myšlenky, motivace a dlouhodobý vývoj člověka, jako to dělá skutečný terapeut. AI model ví jen to, co mu uživatel v dané chvíli řekl. Co bylo před hodinou už nemusí mít v paměti nebo v kontextu.

Chatboty mohou nabídnout povzbuzení na den, poskytnout tip na zvládání úzkosti nebo připomenout rutinu. Neumí ale nastavovat a sledovat dlouhodobé terapeutické cíle. Skutečný terapeut pracuje s pacientem na hlubší změně. Chatbot spíš připomene, že máte pít vodu a dýchat do břicha.

Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti

3. Teenageři a lidé s duševními potížemi jsou obzvlášť zranitelní

Teenageři teprve rozvíjejí schopnost rozpoznávat sociální signály a vytvářet zdravé vztahy. „Virtuální terapeut“, který je k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, může působit velmi přitažlivě. Nabízí pozornost, pochopení, stálou dostupnost a přítomnost, jakou okolí často neposkytuje.

Podle dětského psychologa Scotta Kollinse, hlavního lékaře společnosti Aura, která se zabývá online bezpečností, mohou být dospívající zvlášť náchylní k tomu, aby si přátelský tón chatbota spletli s opravdovou lidskou empatií. Tato tendence připisovat technologii lidské vlastnosti – tzv. antropomorfismus – je přesně tím, co dává umělé inteligenci nad uživateli větší vliv, než by měla mít.

Kollins proto radí, aby se rodiče zajímali o aplikace, které jejich děti používají, a byli si vědomi, že podobných „AI terapeutů“ dnes vznikají desítky i mimo známé platformy jako ChatGPT. Vzhledem k rizikům jakékoli koučování ani terapeutické chatboty pro teenagery nedoporučuje.

Neurovědec Matthew Nour dále upozorňuje, že lidé s úzkostí, depresí nebo jiným psychickým onemocněním by se měli vyhýbat emocionálním vazbám na AI. Takové spojení může nepozorovaně prohloubit jejich nejistoty a upevnit zkreslené představy o sobě i o světě. „Chatbota berte jako nástroj. Jako kalkulačku nebo textový editor. Ne jako přítele. Jakmile mu začnete důvěřovat jako člověku, riskujete, že začne určovat, kým jste,“ říká Nour.

Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně

4. Existují bezpečnější způsoby pro psychickou pomoc

Přestože se umělá inteligence může na první pohled zdát jako dostupný a neodsuzující posluchač, nejsou to ty nejlepší dveře, na které klepat, když jde o duševní zdraví.

Pokud člověk opravdu nemá sílu obrátit se na nikoho osobně, existují i bezpečnější digitální alternativy: například moderované online komunity, podpůrné skupiny nebo poradny a aplikace, kde se mluví s reálnými lidmi, kteří jsou odborně vyškoleni.

Nour nabádá, aby lidé o svých problémech s duševním zdravím na prvním místě komunikovali s přítelem nebo milovanou osobou a pokud možno vyhledali odbornou péči.

Těm, kdo se i přes rizika budou snažit proměnit umělou inteligenci ve svého terapeuta, radí, aby do procesu alespoň zapojili dalšího člověka. „Čas od času se s někým spojte, abyste získali zpětnou vazbu k tomu, co vám model říká, protože chatboti jsou nepředvídatelní.“

Zdroj: mashable.com

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

AI není přítel. Odborníci popisují, proč si z chatbotů nedělat terapeuta

Umělá inteligence se stala pro spoustu lidí dostupným posluchačem, který nabízí pochopení a porozumění, aniž by člověk musel čekat a platit terapeuta. Podle odborníků ale může být svěřování se...

4. listopadu 2025

Záhada Trumpovy oranžové pleti. Stojí za ní nástřiky, ekzém, nebo dobré geny?

V průběhu let se stala barva pleti Donalda Trumpa předmětem mnoha dohadů a vtipů. Spekulace o tom, že americký prezident používá samoopalovací nástřiky nebo navštěvuje solária, přiživuje sám Trump...

4. listopadu 2025

Jaké je první rande po třicítce, čtyřicítce a padesátce. V každém věku je úplně jiné

Premium

Láska se neptá na věk. Po rozchodu, rozvodu nebo letech samoty může být schůzka s potenciálním partnerem překvapivě osvobozující. Stačí se nebát znovu otevřít, dát šanci náhodě a důvěřovat vlastní...

4. listopadu 2025

Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...

4. listopadu 2025

Old money voní po luxusu. Minimalistickému stylu propadnete i vy

Old money spoléhá na kvalitní materiály, slušivé střihy a umění vypadat přirozeně elegantně - bez log a okázalostí, zato s dokonalým citem pro detail.

4. listopadu 2025

Syn má Downův syndrom. Testy v těhotenství nic nezjistily, říká Tereza

Když Tereza čekala své třetí dítě, s partnerem se na něj těšili a ani testy neukázaly žádný problém. Že se něco děje, pochopila až po porodu, když novorozeného syna převezli na specializované...

4. listopadu 2025

Hovězí tortilla s hranolky

Hovězí tortilla s hranolky
Recept

Střední

230 min

Tento oběd bude mít úspěch u každého člena rodiny.

Jen rodiče mohou pomoci. Terapeutka radí, jak zmírnit potíže dětí s autismem

Premium

Nerozumějí emocím, uzavírají se do svého světa, kontaktů s jinými lidmi se bojí. Pacientů s neurovývojovou poruchou autistického spektra přibývá, odhadem jich na světě žije jedno procento. Podle...

3. listopadu 2025

Vlasový chameleon Kim Kardashianová a její dávka účesů

Málokdo ze světových hvězd mění účesy i barvu vlasů tak často, jako podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová. Podívejte se do naší galerie na její vlasové kreace, kterými překvapila...

3. listopadu 2025  8:20

Facelift zpevní a omladí. Vybrat si můžete z několika druhů zákroků

Kdo by nechtěl vypadat mladší? Asi každý – a díky této proceduře se vám tento zázrak povede. Existuje několik druhů faceliftů, stačí si jen zvolit ten správný.

3. listopadu 2025

Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr

Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...

3. listopadu 2025

Příběh Petra: Bývalá přítelkyně se chce vrátit, já se bojím dalšího zklamání

Náš vztah s expřítelkyní by se asi tak před půl rokem dal nazvat jako přechozený. Aspoň z její strany tomu tak určitě bylo. Chodili jsme tehdy spolu něco přes pět let a z původního okouzlení zbyla...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.