Česká onkologická léčba drží krok se Západem, říká primář

Ivana Faryová
Preventivní screeningové programy zachraňují životy onkologických pacientů, připomíná David Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín. „I když je však u nás onkologická péče velmi kvalitní, pacienti by si neměli myslet, že na prevenci nemusejí dbát, protože my onkologové za ně pak jejich onemocnění zvládneme,“ zdůrazňuje.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. | foto: AGEL

Multidisciplinární spolupráce různých lékařských odborností dává pacientům, kteří se dostanou do péče lékařů Komplexního onkologického centra, větší šanci na úplné vyléčení. Je však důležité přijít včas.

Jste Komplexní onkologické centrum. Co všechno si pod tímto názvem máme představit a jaké výhody má pacient, který se v takovémto zařízení léčí?
Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je jedno z 15 akreditovaných komplexních onkologických center v České republice. A to slovo komplexní skutečně znamená, že se věnujeme péči o onkologického pacienta v plném rozsahu. Máme tedy možnost kompletní diagnostiky nádorových onemocnění, léčby, a to jak léčby chirurgické, tak radioterapie a chemoterapie a samozřejmě léčby biologické neboli cílené. To je ta nejnovější léčba v rámci klinické onkologie, která je dnes k dispozici. Onkologická centra fungují na základě multidisciplinárních týmů, což je naprosto zásadní.

Výskyt rakoviny roste i u mladých, vyvíjejí se však léky na míru, říká profesor Šedo

Co to v praxi znamená?
Každý onkologický pacient je před zahájením onkologické léčby a pak i v jejím průběhu diskutován v rámci těchto multidisciplinárních týmů. Tedy týmů, kde je nejen klinický onkolog a radiační onkolog, ale také specialista daného chirurgického oboru, ať už je to všeobecný chirurg nebo třeba hrudní chirurg. Do týmu patří také diagnostik, patolog, gynekolog, urolog, gastroenterolog a tak dále.

A všichni tito odborníci se musejí shodnout na tom, jaký typ léčby je u daného onkologického pacienta nejvhodnější. Toto je velmi důležité, protože v momentě, kdy by rozhodnutí nebylo optimální už na začátku, těžko by se potom léčba měnila. Myslím si, že systém komplexních onkologických center v České republice funguje velmi dobře a léčba je na vysoké úrovni.

Na jaké typy onkologických onemocnění se na vašem pracovišti v Nemocnici AGEL Nový Jičín specializujete?
Ať se na nás pacient obrátí s jakoukoliv onkologickou diagnózou, jsme schopni poskytnout mu adekvátní léčbu. Základem naší práce jsou ale samozřejmě nejčastější nádory, tedy nádory prsu, prostaty, plic, kolorektální karcinomy a tak dále. Věnujeme se však i vzácnějším typům nádorů, máme tady například centrum pro léčbu gastrointestinálních stromálních nádorů a podobně. Ale pokud by šlo o nějakou superspecializovanou diagnózu, jako jsou některé vzácné typy sarkomu, pak léčbu konzultujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, což je pracoviště, které tento typ nádoru konzultuje pro celou Moravu. Týká se to však pouze jednotek případů a jsme schopni si s tím poradit.

Které typy onkologických onemocnění zaznamenáváte nejčastěji?
Úplně nejčastějším typem nádorového onemocnění jsou nemelanomové kožní nádory, o kterých se až tak moc nemluví, protože jsou většinou velmi jednoduše řešitelné. Jinak nejčastějším typem nádorů u mužů je v současnosti karcinom prostaty, u žen karcinom prsu, následuje plicní a kolorektálním karcinom a u žen jsou to pak gynekologické nádory.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Primář Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následovalo postgraduální studium na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK. Absolvoval odborné zahraniční stáže v MD Anderson Cancer Center – Gastrointestinal Medical Oncology department v Houstonu (USA) a Department of Oncology v Aberdeen Royal Infirmary (Skotsko). Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na 48 publikacích.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Je pravda, že Nemocnice AGEL Nový Jičín eviduje rostoucí počet pacientů s diagnózou zhoubného nádoru mozku, tedy pacientů s takzvaným glioblastomem?
Ano, je tomu skutečně tak. Když jsme si dělali incidenci nebo sledovali počty pacientů, kteří do našeho centra přišli v posledních letech, vidíme deseti až patnáctiprocentní meziroční nárůst v počtu těchto pacientů.

Co je toho příčinou?
Nevysvětloval bych tento trend zvýšenou incidencí těchto nádorů. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že naše pracoviště se zapojilo spolu s Fakultní nemocnicí Ostrava, Městskou nemocnicí Ostrava a Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně do projektu, kdy máme jeden společný multidisciplinární tým.

Jsme sdružené neuroonkologické centrum a v rámci tohoto týmu diskutujeme všechny potenciální pacienty. Tímto způsobem se obrovsky zlepšila dostupnost této specializované neuroonkologické péče, pacienti se k nám dostanou mnohem snáze a rychleji. Tím, že se zlepšila organizace této péče, se k nám na léčbu dostane více pacientů a dostanou se sem velmi rychle.

Jak si pak zmíněné sdružení několika nemocnic pacienty „rozděluje“?
Pacienty si předáváme podle toho, na co se to které pracoviště specializuje. U nás třeba nemáme neurochirurgii, takže primárně posíláme pacienty k operaci do Městské nemocnice v Ostravě na neurochirurgii, a stejně skvělou spolupráci máme s Fakultní nemocnicí Ostrava. Tato pracoviště nám pacienty odoperují a potom, pokud to k nám mají spádově nejblíž, si je přebíráme zpět a pokračujeme v onkologické léčbě.

Můžete vysvětlit, co to vůbec glioblastom je a jakou má prognózu?
Glioblastom je zhoubné nádorové onemocnění mozkové tkáně a je to jeden z nejagresivnějších nádorů obecně, tedy jaký známe. Naše léčebné možnosti jsou bohužel stále jen omezené, výsledky zdaleka nejsou takové, jak bychom si představovali.

Jak se onemocnění projevuje a koho nejčastěji postihuje?
Nejčastějšími příznaky je bolest hlavy, točení hlavy, dále k nim patří různé neurologické nálezy, parestezie, plegie, to znamená, snížená citlivost a snížená motorika končetin a tak dále.

Jaké jsou léčebné možnosti?
Pokud je to možné, primárně indikujeme operační odstranění nádoru. Nicméně, i když operace proběhne perfektně, tedy nejlépe, jak může, ve většině případů se setkáváme s recidivou, to znamená s návratem onemocnění. Potom doporučujeme další operační výkon, pokud je možný. Po něm vždy následuje adjuvantní neboli zajišťovací léčba, která se skládá jednak z radioterapie, jednak z chemoterapie a pointou této zajišťovací léčby je samozřejmě to, aby se snížilo riziko návratu onkologického onemocnění.

Co když pacienta operovat nelze? U koho se to stává a jaké pak má možnosti?
Operační výkon někdy neumožňuje celkový stav pacienta, eventuálně lokální rozsah onemocnění. Pak je zpravidla indikovaná radioterapie – samostatná nebo v kombinaci s chemoterapií, případně samostatná chemoterapie, pokud už třeba pacient ozářený byl a radioterapii není možné opakovat. Ale jak jsem řekl, výsledky naší léčby jsou bohužel v dnešní době neuspokojivé a ani moderní přístupy ve smyslu imunoterapie nebo biologické léčby zatím nepřinesly takové výsledky, jaké bychom chtěli.

Nejhorší rakovina je ta, co vznikla zbytečně, říká profesor Svoboda

Jaké jsou možnosti prevence a jakou roli sehrává dědičnost?
Možnosti prevence jsou omezené. Screeningové programy, které fungují například u karcinomu prsu nebo čípku nebo kolorektálního karcinomu, pro odhalení glioblastomu neexistují. A pokud jde o genetiku, ta u glioblastomu hraje velmi podobnou roli jako u řady dalších onkologických diagnóz.

Postihuje mozkový nádor častěji muže, nebo ženy?
Glioblastomy jsou zastoupené jak u žen, tak u mužů, pohlaví nemá zásadní význam. Většinou jsou to pacienti ve středním nebo vyšším věku.

Onkologická onemocnění spolu s kardiovaskulárními dlouhodobě vedou žebříček nejčastějších příčin úmrtí. Jak se chránit před srdečními chorobami je mezi laiky vcelku známé, ale co pro sebe mohou udělat lidé v prevenci nádorů?
Rád bych zdůraznil význam preventivních screeningových programů. V České republice jsou tyto programy na vysoké úrovni, existují programy například pro mamární, plicní nebo kolorektální screening, na screening karcinomu čípku dělohy a prostaty. Nezapomínejme na to, protože je velmi důležité zachytit onemocnění včas. Čím dříve nádor diagnostikujeme, tím větší je šance na úplné vyléčení. Screeningové programy jsou opravdu velmi důležité.

Onkologická léčba už je dnes velmi kvalitní, ale byl bych nerad, aby si lidé mysleli, že na sebe nemusejí dbát, že když na tyto screeningy nebudou docházet, my onkologové pak jejich onemocnění zvládneme, ať už přijdou kdykoliv. Není to tak. Vyšší šanci na úplné vyléčení mají ti, kteří přijdou včas. Je na každém, aby to nepodcenil. Ale bohužel, stále k nám chodí řada pacientů až ve velmi pokročilém stadiu onemocnění.

Jak moderním technologickým vybavením se vaše pracoviště může pochlubit?
Naše přístrojové vybavení samozřejmě pravidelně modernizujeme a zrovna před několika dny jsme spustili nový lineární urychlovač, který je skutečně na špičkové úrovni západního standardu. Můžu tedy garantovat, že pacient, který k nám přijde na ozáření, nedostane lepší léčbu na většině západních klinik. Onkologie v České republice je obecně na špičkové úrovni. Možná není špatné občas toto zdůraznit a uvědomit si, jak kvalitní péči u nás v rámci onkologie i jiných odborností poskytujeme.

