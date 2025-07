Da Vinci vedený chirurgem uzdravuje onkologické pacienty šetrněji

„Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz v Česku. Počet pacientů, u kterých využíváme robotický systém, na našem pracovišti každoročně stoupá,“ říká primář Matej Škrovina z chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, které se na robotické kolorektální chirurgii specializuje od roku 2008 a zároveň využití tohoto operačního přístupu rozšiřuje i na jiná onemocnění.

V novojičínské nemocnici AGEL jste primářem vysoce specializovaného pracoviště s programem robotické kolorektální chirurgie. Co si pod tím můžeme představit?

Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., má dlouhodobě statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Z toho vyplývá, že jednou z hlavních náplní práce chirurgického oddělení, které vedu již od roku 2010, je péče o onkologického pacienta. Roboticky asistovaná chirurgie je jednou z možností operačního řešení maligních onemocnění orgánů v dutině břišní a hrudní a našemu pacientovi přináší šanci profitovat z miniinvazivního přístupu.

V čem spočívá jeho výjimečnost a jaké výhody to přináší pacientovi?

Operační výkon je šetrnější k tkáním, je zatížen minimální krevní ztrátou a mnohdy je kvalita chirurgické intervence výrazně vyšší v porovnání s laparoskopickým či klasickým otevřeným přístupem. Znamená to, že pacient je vystaven nižšímu riziku operačních a pooperačních komplikací, má předpoklad k rychlejší rekonvalescenci a brzkému návratu ke své předoperační pracovní i osobní aktivitě. Na našem pracovišti se robotické kolorektální chirurgii věnujeme od roku 2008. V současnosti jsou v novojičínské nemocnici instalovány dva robotické systémy 4. generace da Vinci Xi. To nám umožňuje využívat tento nejmodernější operační přístup kromě operací na tlustém střevě a konečníku také u nádoru plic, jater a pankreatu. V rámci pilotního projektu v České republice začínáme robotický systém využívat také u operací kýl stěny břišní.

Přibývá v dnešní době onkologického onemocnění tlustého střeva a konečníku?

Incidence kolorektálního karcinomu v České republice je stále vysoká, v posledních letech však pozvolna klesá. Přesto je kolorektální karcinom jednou z nejčastějších onkologických diagnóz v ČR a ve vyspělých zemích vůbec. V evropském srovnání se Česká republika řadí mezi země s vysokým výskytem kolorektálního karcinomu. V posledních letech však dochází k mírnému poklesu incidence i mortality tohoto onemocnění. Kolorektální karcinom se nejčastěji vyskytuje u osob nad 50 let, ale může se objevit i u mladších jedinců. Postihuje více muže než ženy. Mezi hlavní, ale ovlivnitelné rizikové faktory patří strava s vysokým obsahem červeného masa a uzenin, nedostatek vlákniny, obezita, nedostatek pohybu a kouření. Velice důležitá je prevence, včetně propracovaného screeningu, který může odhalit onemocnění včas a zvýšit šanci na uzdravení.

Matěj Škrovina MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D., FEARCS, je primář chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s. Specializuje se na onkochirurgii a koloproktologii. Patří k předním odborníkům v oblasti miniinvazivní a robotické chirurgie v České republice a je aktivní i na mezinárodní scéně, na které působí jako faculty member European Academy of Robotic Colorectal Surgery a lektor v předních evropských výukových centrech pro laparoskopickou a robotickou chirurgii. Je rovněž autorem řady odborných publikací, aktivním školitelem a členem několika odborných společností.

Specializujete se na robotické operace. Jak takový miniinvazivní zákrok probíhá a v čem je rozdíl oproti tradiční operaci?

Jak již bylo zmíněno, naše pracoviště se specializuje na chirurgickou péči u onkologických pacientů. Operační přístup s využitím robotického přístroje je jen jednou z možností, které v boji s rakovinou využíváme. V porovnání s otevřenou chirurgií je přístup do břišní či hrudní dutiny méně invazivní, méně traumatizující. Využíváme, stejně jako u torakoskopie či laparoskopie, jen drobné 8-12mm ranky pro instalací speciálních portů. Robotický přístup v porovnání s laparoskopickým či torakoskopickým nám navíc umožňuje operovat ještě více šetrněji a přesněji. Nejedná se však v pravém slova smyslu o robotický systém, ale o manipulátor, který obsluhuje zkušený a speciálně trénovaný chirurg.

Můžete „robota“ popsat? Z čeho se skládá a jak pracuje?

Systém se skládá ze třech základních částí. Tvoří jej chirurgická konzole. U ní sedí chirurg a pomocí joysticků a pedálů ovládá čtyři ramena s operačními nástroji. Pohyb ruky chirurga je tak proměněn v přesný mikropohyb nástrojů v těle pacienta. K detailnímu zobrazení je využíván 3D stereoskopický obraz s vysokým rozšířením. Druhou součásti systému je robotická jednotka, tzv. pacientský vozík. Je umístěn při operačním stole. Má čtyři ramena držící endoskopickou kameru a tři různé chirurgické nástroje, které jsou prostřednictvím speciálních portů umístěné do břišní či hrudní dutiny. Třetí součástí systému je videověž, která spojuje dvě předcházející části.

Na vašem oddělení máte robotický systém již 4. generace. Můžete vysvětlit, co umí navíc oproti starším modelům?

Čtvrtá generace robotického systému da Vinci, kterou využíváme v naší nemocnici, má oproti dřívějším generacím mnoho výhod. Ty se týkají jednak větší flexibility a pohyblivosti ramen, rychlejšího a jednoduššího nastavení systému, vylepšeného 3D HD obrazu, vylepšených operačních nástrojů a staplerů a v neposlední řadě možnosti univerzálnějšího využití. Důležitou složkou jsou pokročilé softwarové funkce, možnost záznamu operačního výkonu, ale i tréninkový trenažér jako součást systému a aplikace umožňující analyzovat a také porovnávat jednotlivé charakteristiky roboticky asistované operace. V současnosti se na americký trh dostává 5. generace robotického systému da Vinci, která s sebou přináší další vylepšení stávající technologie, jakož i nové funkce, které umožňují pokračovat ve zkvalitňování práce chirurga ve prospěch našich pacientů. Věříme, že koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026 se „nový robot“ objeví i v Evropě a České republice.

Jak dlouho vy sám při operacích používáte robota?

Můj první kontakt s robotickým systém da Vinci byl v roce 2008. Jednalo se o první generaci, která se se současnou 4. generací prakticky nedá srovnávat. Robotický kolorektální program jsem na našem pracovišti spolu s mými kolegy začal rozvíjet v roce 2010 po mém nástupu na pozici primáře chirurgického oddělení.

Kolik pacientů ročně takto operujete? A co to číslo znamená ve srovnání s jinými pracovišti?

Počet pacientů, u kterých využíváme robotický systém, na našem pracovišti každoročně stoupá. V roce 2024 jsme tento moderní operační přístup využili u 202 pacientů, z toho u 145 nemocných s karcinomem tlustého střeva a konečníku. Podle mých informaci novojičínská chirurgie zaujímá v roce 2024 druhé místo v počtu roboticky asistovaných resekcí tlustého střeva a konečníku. Co se týče celkově jakékoliv operační léčby pacientů s karcinomem konečníku, je naše pracoviště v současnosti na čtvrtém místě v České republice. S tím souvisí také udělení statutu Centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu rekta.

Sjíždí se k vám pacienti pouze z Novojičínska, nebo z celé země?

Tuto zdravotní péči poskytujeme pacientům z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., se také aktivně účastní postgraduální a specializační výuky v kolorektální chirurgii. Je držitelem evropského statutu Case observation centra pro robotickou kolorektální chirurgii a pracoviště navštěvují chirurgové z České republiky a zahraničí specializující se na tento typ operací.

Využíváte pro kolorektální zákroky pouze roboty, nebo operujete i klasickým postupem?

Roboticky asistovaný chirurgický přístup využíváme u přísně selektované a vhodné skupiny pacientů. Časem se však selekční kritéria rozšiřuji a v současnosti „roboticky“ operujeme na našem pracovišti většinu pacientů s kolorektálním karcinomem. Klasický operační přístup má však stále na našich operačních sálech své důležité místo, a pokud není možné využít miniinvazivní přístup, tak jej využíváme.

Proplácí pojišťovna tuto moderní metodu zcela? Je dostupná všem pacientům, pro něž se hodí?

V České republice zdravotní pojišťovny proplácejí roboticky asistovanou resekci karcinomu rekta ve všech smluvních zařízeních. Standardně však pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven, s nimiž má naše nemocnice uzavřenou smlouvu, vykonáváme také roboticky asistovanou resekci tlustého střeva. Tyto výkony jsou však hrazeny pojišťovnami jako laparoskopické a kód robotického výkonu je využíván jenom jako signální pro účely statistického vyhodnocení zdravotní péče. Samozřejmě, pro pacienty bez akceptovatelného pojištění vykonáváme tyto robotické operace také, ale v režimu samoplátce. Jedná se zejména o pacienty ze zahraničí, majoritně ze Slovenské republiky.

Nasazuje novojičínská nemocnice AGEL roboty i na jiné operace?

Samozřejmě ano. Robotické systémy v naší nemocnici využívají také urologové, gynekologové a částečně i ORL lékaři.

Jak si ve vašem oboru vede Česká republika v evropském nebo dokonce světovém srovnání?

Česká republika je na tom v roboticky asistované chirurgii srovnatelně se západoevropskými zeměmi. S velikou radostí můžeme konstatovat, že česká chirurgická pracoviště zachytila tento trend včas a nezaostávají za ostatními západoevropskými ani světovými pracovišti.

Jak vývoj robotických metod v péči o onkologické pacienty postupuje a co se dá čekat v budoucnu? Může se třeba stát, že jednou roboti nahradí ruce chirurga úplně?

Vývoj robotických chirurgických systému pokračuje velice rychlým tempem a účastní se ho stále více společností. V dohledné době se roboticky asistovaná chirurgická péče jistě stane součástí naprosté většiny moderních chirurgických pracovišť. V současnosti žádný systém nedokáže plně nahradit práci chirurga, jedná se o tzv. manipulátory. Nové systémy však již přinášejí mnohem pokročilejší a nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence. Dá se předpokládat, že v relativně krátkém časovém horizontu by mohly robotické systémy částečně suplovat některé úzce specifikované chirurgické činnosti. Kdy, v jakých indikacích a v jakém rozsahu, však ukáže až blízká budoucnost.