Afty nejsou opary. Naučte se je bezpečně rozeznat a správně léčit

Bolestivé puchýřky v ústech nebo na rtu se objevují nečekaně, ale dokážou dost potrápit. Každý z těchto problémů má jinou příčinu a odlišný způsob léčby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Afty vznikají v dutině ústní – na tváři, jazyku nebo dásních – a vypadají jako malé bílé či žluté vřídky s červeným okrajem. Bolest bývá výrazná, i když samotný vřídek je drobný. Nesouvisí s virem, nejsou nakažlivé a často se objeví po drobném poranění při jídle, kousnutí nebo při oslabené imunitě.

Opary mají jiný původ – způsobuje je herpesvirus, který v těle zůstává natrvalo a probouzí se při stresu, nachlazení nebo velké únavě. Na rtu pak vzniká svědivý puchýřek naplněný tekutinou, který může praskat a bolet při každém pohybu úst.

Oparu se nikdy zcela nezbavíte. I tak vám poradíme, jak na něj

Jak poznat rozdíl

Afty se obvykle ozvou prudkou bolestí uvnitř úst a citlivostí při jídle nebo čištění zubů. Mohou se tvořit jednotlivě i ve skupinkách a člověku znepříjemní i obyčejné pití nebo mluvení.

Pomáhá šetrná ústní hygiena, omezení kyselých a kořeněných jídel a gely, které vřídek na pár hodin zklidní. Většina aft se zahojí během několika dní a nevyžaduje žádný zásah.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Opar začíná svěděním nebo brněním na rtu a během několika hodin se změní v puchýřek. Protože jde o virové onemocnění, může se přenést dotykem nebo sdílením ručníku či sklenice. Mnoho lidí ho má opakovaně a často na stejném místě.

Účinné jsou antivirové krémy, nejlépe při prvních příznacích. Když se opar rozjede, pomůže spíš klid, vyhýbání se slunci a zamezení dalšího poranění tohoto místa.

Kdy zpozornět

Afty, které se vracejí často nebo jich je v puse více najednou, mohou souviset s nedostatkem vitaminů skupiny B, železa nebo kyseliny listové. Pokud se nehojí ani po dvou týdnech, je dobré poradit se s lékařem a případně požádat o krevní testy.

U některých lidí pomůže změna jídelníčku, třeba méně citrusů, ostrých jídel nebo tvrdých potravin, které dráždí sliznici. U dlouhodobých potíží se někdy osvědčí i úprava životního stylu, lepší spánek a klidnější denní režim, protože tělo reaguje i na únavu a stres.

Osm nejčastějších mýtů a faktů o oparech. Znáte je?

Opary vyžadují pozornost hlavně tehdy, když se rychle rozšiřují, bolí víc než obvykle nebo se objeví blízko oka. V takové chvíli je vhodné vyhledat lékaře, který může nasadit antivirotika, někdy i v tabletách.

U lidí s oslabenou imunitou nebo častým výskytem mohou být opakované opary signálem, že tělo dlouhodobě nezvládá zátěž. Pomáhá lepší regenerace, pravidelný spánek nebo doplnění vitaminů, především skupiny B a zinku, které podporují hojení. Někomu také vyhovuje vyhýbat se přímému slunci, protože právě to často spouští další vzplanutí.

Další tipy na léčbu oparů

Antivirové krémy z lékárny: Tyto krémy tlumí množení herpesviru přímo v místě, kde se opar tvoří. Nejlépe fungují při úplně prvních příznacích – svědění, brnění nebo pnutí na rtu. Když se použijí včas, často dokážou rozběh oparu zpomalit nebo úplně zastavit.

Hydrokoloidní náplasti: Náplasti vytvoří na rtu ochranný film. Tím brání poranění puchýřku, snižují bolest a urychlují hojení. Zároveň zabraňují roznášení infekce po obličeji nebo na ruce, protože člověk se oparu tolik nedotýká.

Aloe vera: Gel z aloe rty zklidní, hydratuje a mírně působí proti zánětu. Na opar se nehodí jako jediná léčba, ale dobře doplňuje antivirový krém. Uleví od pálení a pomůže vytvořit jemnou ochrannou vrstvu, která brání praskání.

Vitamin B2 (riboflavin): Riboflavin podporuje regeneraci kůže a sliznic a u části lidí snižuje četnost opakovaných oparů. Nezastaví opar okamžitě, ale pomáhá dlouhodobě – především tam, kde se puchýřky vracejí kvůli únavě nebo oslabené imunitě.

Chladivé obklady: Studený obklad na několik minut tlumí otok, zklidňuje pnutí a zpomalí šíření zánětu. Používá se hlavně na začátku, kdy opar teprve vzniká. Chlad na krátký čas „uklidní“ nerv v daném místě, což oparu bere část energie.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Svatý Štěpán a staré zvyky: co se 26. prosince smí, nesmí a co přinese štěstí

Pracovník Muzea Beskyd Jaromír Polášek má se svou ženou Jiřinou bohatou sbírku...

Druhý svátek vánoční patří svatému Štěpánovi, prvnímu křesťanskému mučedníkovi. Tento den byl po staletí spojován s koledou, výslužkou a pocitem svobody, který plynul z rčení „na Štěpána nebylo pána!“

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

Afty nejsou opary. Naučte se je bezpečně rozeznat a správně léčit

ilustrační snímek

Bolestivé puchýřky v ústech nebo na rtu se objevují nečekaně, ale dokážou dost potrápit. Každý z těchto problémů má jinou příčinu a odlišný způsob léčby.

3. ledna 2026

Bolest hlavy i nespavost. Jak na vaše znamení působí úplňky a novoluní

Ilustrační snímek

Luna je symbolem snů, intuice a jemnosti. Nejvíce na ni proto reagují vodní a intuitivní znamení. A pak také lidé, kteří jsou sice narozeni v jiném slunečním znamení, ale vodních vlivů mají ve svém...

3. ledna 2026

Večírková móda: čeho se vyvarovat a jak zazářit

Pyšníte se štíhlými nožkami? Pak jsou pro vás jako stvořené mini šaty z imitace...

Společenské akce jsou skvělou příležitostí užít si víc než jen krásné šaty. Jde o rovnováhu mezi vkusem, sebevědomím a uměním nedopustit se módního faux pas. Stylistka Veronika Coufalová radí, jak...

3. ledna 2026

Podívejte se, v čem se známé krásky prohánějí na svahu

Co nosí slavné krásky na svahu?

Upnuté lyžařské kalhoty a módní bundy v kombinaci s těmi nejluxusnějšími doplňky. Tak vypadají outfity slavných žen na svahu. Podívejte se do naší galerie, co u známých krásek na sněhu letí ve...

3. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 2. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

První pracovní týden v novém roce a s ním i spousta předsevzetí a nové výzvy. Jakou půdu pod nohama nám hvězdy připravily? Býci, nezoufejte, když vás lidé v práci neocení jak si představujete....

3. ledna 2026

Teplý salát z kořenové zeleniny

Teplý salát z kořenové zeleniny
Recept

Lehké

50 min

Rychlý, zdravý, jednoduchý, barevný a neskutečně dobrý. Takový je salát z pečené zeleniny, který...

Sexy herečka Lily Collinsová září v odvážných outfitech Emily v Paříži

Emily v Paříži a její outfity propracované do detailu

Podívejte se do naší galerie na outfity, které vynesla herečka Lily Collinsová v seriálu Emily v Paříži. Jsou propracované do detailu a hýří barvami. Každý kousek je extravagantní, neodolatelný a...

2. ledna 2026

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

2. ledna 2026  8:34

Superúplněk v Raku v lednu 2026 zesílí city. Připravte se na návrat k sobě

Superúplněk v Raku

Zatímco svět kolem nás v lednu tlačí na výkon a nové plány, obloha nám chystá úplně jiný scénář. Nad hlavami se rozzáří lednový superúplněk v citlivém znamení Raka. Měsíc bude jasnější než obvykle a...

2. ledna 2026

V lese jsem hledala stezkaře i ztracené zuby. Co vše zažije Anděl na Stezce

Veronika Pacáková je Anděl Stezky Českem a zdarma pomáhá poutníkům, kteří se na...

Veronika Pacáková sice neprovozuje penzion, každoročně však poskytne nocleh desítkám poutníků, kteří se vydají na pohraniční Stezku Českem. „Čím dál častěji chodí samotné ženy s malými dětmi. Vyrazí...

2. ledna 2026

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Hubnutí bez extrémů. Vlaďka shodila 12 kilo s nutriční poradkyní

Vlaďka si doma zařídila malou posilovnu.

Vladislava se po náročném životním období rozhodla pro restart života a k němu patřilo i hubnutí. Oslovila nutriční poradkyni a za půl roku se jí podařilo shodit 12 kilogramů.

2. ledna 2026

Velký horoskop na rok 2026 pro všechny. Stabilita bude zaklínadlem

Ilustrační snímek

Rok 2026? Zaklínadlem se stane stabilita, zejména ta vztahová. Všechny sféry vašeho života ovlivní jak podoba soužití s nejbližšími, tak i schopnost vycházet s lidmi, které jste si nevybrala, ale...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.