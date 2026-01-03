Afty vznikají v dutině ústní – na tváři, jazyku nebo dásních – a vypadají jako malé bílé či žluté vřídky s červeným okrajem. Bolest bývá výrazná, i když samotný vřídek je drobný. Nesouvisí s virem, nejsou nakažlivé a často se objeví po drobném poranění při jídle, kousnutí nebo při oslabené imunitě.
Opary mají jiný původ – způsobuje je herpesvirus, který v těle zůstává natrvalo a probouzí se při stresu, nachlazení nebo velké únavě. Na rtu pak vzniká svědivý puchýřek naplněný tekutinou, který může praskat a bolet při každém pohybu úst.
Jak poznat rozdíl
Afty se obvykle ozvou prudkou bolestí uvnitř úst a citlivostí při jídle nebo čištění zubů. Mohou se tvořit jednotlivě i ve skupinkách a člověku znepříjemní i obyčejné pití nebo mluvení.
Pomáhá šetrná ústní hygiena, omezení kyselých a kořeněných jídel a gely, které vřídek na pár hodin zklidní. Většina aft se zahojí během několika dní a nevyžaduje žádný zásah.
Opar začíná svěděním nebo brněním na rtu a během několika hodin se změní v puchýřek. Protože jde o virové onemocnění, může se přenést dotykem nebo sdílením ručníku či sklenice. Mnoho lidí ho má opakovaně a často na stejném místě.
Účinné jsou antivirové krémy, nejlépe při prvních příznacích. Když se opar rozjede, pomůže spíš klid, vyhýbání se slunci a zamezení dalšího poranění tohoto místa.
Kdy zpozornět
Afty, které se vracejí často nebo jich je v puse více najednou, mohou souviset s nedostatkem vitaminů skupiny B, železa nebo kyseliny listové. Pokud se nehojí ani po dvou týdnech, je dobré poradit se s lékařem a případně požádat o krevní testy.
U některých lidí pomůže změna jídelníčku, třeba méně citrusů, ostrých jídel nebo tvrdých potravin, které dráždí sliznici. U dlouhodobých potíží se někdy osvědčí i úprava životního stylu, lepší spánek a klidnější denní režim, protože tělo reaguje i na únavu a stres.
Opary vyžadují pozornost hlavně tehdy, když se rychle rozšiřují, bolí víc než obvykle nebo se objeví blízko oka. V takové chvíli je vhodné vyhledat lékaře, který může nasadit antivirotika, někdy i v tabletách.
U lidí s oslabenou imunitou nebo častým výskytem mohou být opakované opary signálem, že tělo dlouhodobě nezvládá zátěž. Pomáhá lepší regenerace, pravidelný spánek nebo doplnění vitaminů, především skupiny B a zinku, které podporují hojení. Někomu také vyhovuje vyhýbat se přímému slunci, protože právě to často spouští další vzplanutí.
Další tipy na léčbu oparů
Antivirové krémy z lékárny: Tyto krémy tlumí množení herpesviru přímo v místě, kde se opar tvoří. Nejlépe fungují při úplně prvních příznacích – svědění, brnění nebo pnutí na rtu. Když se použijí včas, často dokážou rozběh oparu zpomalit nebo úplně zastavit.
Hydrokoloidní náplasti: Náplasti vytvoří na rtu ochranný film. Tím brání poranění puchýřku, snižují bolest a urychlují hojení. Zároveň zabraňují roznášení infekce po obličeji nebo na ruce, protože člověk se oparu tolik nedotýká.
Aloe vera: Gel z aloe rty zklidní, hydratuje a mírně působí proti zánětu. Na opar se nehodí jako jediná léčba, ale dobře doplňuje antivirový krém. Uleví od pálení a pomůže vytvořit jemnou ochrannou vrstvu, která brání praskání.
Vitamin B2 (riboflavin): Riboflavin podporuje regeneraci kůže a sliznic a u části lidí snižuje četnost opakovaných oparů. Nezastaví opar okamžitě, ale pomáhá dlouhodobě – především tam, kde se puchýřky vracejí kvůli únavě nebo oslabené imunitě.
Chladivé obklady: Studený obklad na několik minut tlumí otok, zklidňuje pnutí a zpomalí šíření zánětu. Používá se hlavně na začátku, kdy opar teprve vzniká. Chlad na krátký čas „uklidní“ nerv v daném místě, což oparu bere část energie.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.