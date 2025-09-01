Jak si s ADHD udržet energii a zvládat práci
1. Plánujte dopředu: Napište si úkoly na den, ideálně večer předem. Začněte tím, co je nejdůležitější, v době, kdy máte nejvíc energie.
2. Rozdělte velké projekty: Velký úkol rozsekejte na malé části a odškrtávejte je. Pomůže i pomodoro technika – krátké pracovní úseky s pauzami.
3. Buďte k sobě laskaví: Rutina nemusí být dokonalá. Pokud něco nestihnete, neznamená to selhání. Flexibilita a trpělivost jsou zásadní.
4. Nezapomínejte na sebe: Odpočinek, pohyb, hudba nebo chvíle ticha jsou nezbytné pro psychickou pohodu. Nastavte si hranice, abyste se nepřetížili.
5. Myslete na spánek: Pravidelný spánkový režim zlepšuje koncentraci, náladu i odolnost vůči stresu.
„Po nějaké době vyhořím, přestane mi to dávat smysl, ztratím zájem. Potřebuju pořád dělat něco jiného, střídat aktivity. Takže střídám i obory a zkouším nové věci. Začlenění do kolektivu mi dělá problém. Chybu jsem hledala v sobě. Ale je to v mojí osobnosti, jen se naučit žít podle toho,“ svěřuje se jedna z uživatelek skupiny ADHD ženy na Facebooku.
Podobně mluví desítky dalších dospělých s touto diagnózou. O pocitu selhání v práci, nepochopení kolegů, ale i o úlevě, když konečně zjistily, že jejich problémy mají své jméno. ADHD u dospělých je často „neviditelné“, přesto na pracovišti výrazně ovlivňuje výkon i psychickou pohodu.
ADHD v číslech
Odhady ukazují, že ADHD je u dospělých diagnostikováno přibližně u 2 až 4% populace, reálný počet ale může být vyšší, zejména protože u mnoha lidí zůstává nezjištěné. Ve vyspělejších zemích je diagnostika častější, v Česku přesná data chybí. U dětí se ADHD vyskytuje častěji, odhaduje se, že přibližně 5–8 % dětí má poruchu pozornosti.
ADHD vzniká kvůli opožděnému vyzrávání některých oblastí mozku, přičemž dnes se stále více zdůrazňuje význam funkčních propojení mezi mozkovými centry a bílé hmoty mozkové, o jejíž úloze se dříve příliš nevědělo, vysvětluje psychiatr Pavel Mohr, primář Národního ústavu duševního zdraví. „První skupinou pacientů jsou dospělí, kteří dlouhodobě zápasí se soustředěním a výkonem, a teprve nyní si uvědomili, že by mohli mít ADHD, často nikdy v dětství nebyli diagnostikováni.“
Druhou skupinu tvoří ti, kdo byli diagnostikováni už dříve a hledají pokračování léčby. Třetí pak rodiče dětí s ADHD, kteří zpětně poznávají stejné obtíže u sebe.
|
Duševní poruchy a sociální sítě. Dokáže nás TikTok „nakazit“ ADHD či autismem?
Jak se ADHD projevuje v práci
U dospělých s ADHD často slábne výrazná hyperaktivita, zůstává však vnitřní neklid a potřeba neustálého pohybu. Přibývají potíže s pozorností a soustředěním. „Dospělí s ADHD mají problém s multitaskingem, trpělivostí a snadno se rozptýlí. Často dokončování úkolů odkládají, impulzivně mění plány a rychle ztrácí zájem,“ popisuje Mohr. V práci jsou často hůře hodnoceni nejen kvůli nižšímu pracovnímu výkonu, ale hlavně kvůli organizačním potížím a odkládání úkolů.
Na druhou stranu ADHD přináší i výhody. Například jedinečnou kreativitu, schopnost improvizace v krizových situacích a často zvýšenou empatii.
V posledních letech se rozvíjí koncept neurodiverzity, který ADHD nevidí pouze jako poruchu, ale především jako přirozenou odlišnost lidského mozku. Tento přístup pomáhá firmám vytvářet pracovní prostředí, kde se odlišnost vnímá jako přínos, nikoliv jako překážka.
|
Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy
Zkušenosti žen s ADHD
„K většině zaměstnání jsem si vypěstovala averzi. Chytaly mě šílené migrény, až třikrát týdně. Pak jsem začala podnikat – moje vysněná práce. A najednou jsem spokojeně dělala šest dnů v týdnu. Migrény jsou pryč. Ale musím dodat, že ta práce není rutina – stále něco nového, jiného, přesně pro moji rozlétanou duši.“
„Já jsem roky dobře zaléčená, mám různorodou práci s režimem, kdy nemusím vstávat brzy. Je to zároveň hodně o tréninku psychické odolnosti. Ale musíte udržet ten balanc, aby se člověk neunavil příliš. ADHD lidé jsou křehčí – poslouchejte své tělo, dopřejte si dostatek odpočinku, dbejte na režimová opatření, dělejte práci, která vás nestresuje, buďte pánem sebe sama a zkuste i jinou medikaci plus terapii.“
„Opakuje se to: už o víkendu mám úzkost z toho, že musím v pondělí zase fungovat. Večer před prací se mi dělá fyzicky špatně – bolesti, nevolnost, únava. Cítím obrovské vyčerpání z komunikace, soustředění a povinností. Když do práce nejdu, nejdřív se mi hodně uleví – ale pak přichází pocity viny a strachu, že mě vyhodí, že jsem to zase nezvládla.“
„Pomohla práce s volnějším a různorodějším obsahem. Ale stejně jsem skončila jako OSVČ, kdy si plánuji den sama. Ranní maratony do práce na konkrétní čas pro mě byly největší stres na světě.“
„Může to souviset i s hypersenzitivitou – člověk je při plném úvazku prostě přetížený a přehlcený vším a tělo včetně psychiky se hroutí a nezvládá. Prostě to přijměte jako fakt a uzpůsobte svůj život tomu. Není jiná cesta. Já třeba nezvládnu více než tři dny klasické práce, k tomu mám další pracovní aktivity, ale ty si řídím sama a přizpůsobuji je sobě.“
|
Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení
Hyperfocus a volný režim
Řada dospělých s ADHD preferuje volnější pracovní režim, který jim umožňuje přizpůsobit si čas a prostředí vlastním potřebám. Mnoho z nich volí podnikání nebo si vytváří flexibilní podmínky, aby mohli lépe využít svou energii a zároveň zvládat obtíže spojené s organizací a koncentrací. Takový přístup zvyšuje produktivitu a chrání psychickou pohodu.
Typickým rysem ADHD je také „hyperfocus“. Stav, kdy se člověk dokáže intenzivně soustředit na jednu konkrétní činnost, často na úkor všeho ostatního. Může to být práce na projektu, ale i zdánlivě nenápadné téma, u kterého ztratí pojem o čase i okolí. „Naposledy to byla historie dostavníkové dopravy z Dublinu na západní pobřeží Irska v druhé polovině 18. století,“ popisuje uživatelka s ADHD diagnózou.