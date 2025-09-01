ADHD v práci dokáže vyčerpat i nadchnout. Slabost se může změnit v sílu

Tereza Hrabinová
  4:00
Rychle se nadchnou, ale stejně rychle vyhoří. Zapomínají na termíny, tápou v administrativě, přesto dokážou být neobyčejně kreativní a energičtí. Jak vypadá život s ADHD na pracovišti?
Fotogalerie3

Řada dospělých, kteří trpí úzkostmi či depresemi, netuší, že jejich potíže souvisejí s ADHD - poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Někteří sahají po alkoholu nebo drogách, ale úlevu cítí jen krátce. Podle odborníků má smysl odhalit a léčit ADHD v každém věku. | foto: Profimedia.cz

Jak si s ADHD udržet energii a zvládat práci

1. Plánujte dopředu: Napište si úkoly na den, ideálně večer předem. Začněte tím, co je nejdůležitější, v době, kdy máte nejvíc energie.

2. Rozdělte velké projekty: Velký úkol rozsekejte na malé části a odškrtávejte je. Pomůže i pomodoro technika – krátké pracovní úseky s pauzami.

3. Buďte k sobě laskaví: Rutina nemusí být dokonalá. Pokud něco nestihnete, neznamená to selhání. Flexibilita a trpělivost jsou zásadní.

4. Nezapomínejte na sebe: Odpočinek, pohyb, hudba nebo chvíle ticha jsou nezbytné pro psychickou pohodu. Nastavte si hranice, abyste se nepřetížili.

5. Myslete na spánek: Pravidelný spánkový režim zlepšuje koncentraci, náladu i odolnost vůči stresu.

„Po nějaké době vyhořím, přestane mi to dávat smysl, ztratím zájem. Potřebuju pořád dělat něco jiného, střídat aktivity. Takže střídám i obory a zkouším nové věci. Začlenění do kolektivu mi dělá problém. Chybu jsem hledala v sobě. Ale je to v mojí osobnosti, jen se naučit žít podle toho,“ svěřuje se jedna z uživatelek skupiny ADHD ženy na Facebooku.

Podobně mluví desítky dalších dospělých s touto diagnózou. O pocitu selhání v práci, nepochopení kolegů, ale i o úlevě, když konečně zjistily, že jejich problémy mají své jméno. ADHD u dospělých je často „neviditelné“, přesto na pracovišti výrazně ovlivňuje výkon i psychickou pohodu.

ADHD v číslech

Odhady ukazují, že ADHD je u dospělých diagnostikováno přibližně u 2 až 4% populace, reálný počet ale může být vyšší, zejména protože u mnoha lidí zůstává nezjištěné. Ve vyspělejších zemích je diagnostika častější, v Česku přesná data chybí. U dětí se ADHD vyskytuje častěji, odhaduje se, že přibližně 5–8 % dětí má poruchu pozornosti.

ADHD vzniká kvůli opožděnému vyzrávání některých oblastí mozku, přičemž dnes se stále více zdůrazňuje význam funkčních propojení mezi mozkovými centry a bílé hmoty mozkové, o jejíž úloze se dříve příliš nevědělo, vysvětluje psychiatr Pavel Mohr, primář Národního ústavu duševního zdraví. „První skupinou pacientů jsou dospělí, kteří dlouhodobě zápasí se soustředěním a výkonem, a teprve nyní si uvědomili, že by mohli mít ADHD, často nikdy v dětství nebyli diagnostikováni.“

Druhou skupinu tvoří ti, kdo byli diagnostikováni už dříve a hledají pokračování léčby. Třetí pak rodiče dětí s ADHD, kteří zpětně poznávají stejné obtíže u sebe.

Duševní poruchy a sociální sítě. Dokáže nás TikTok „nakazit“ ADHD či autismem?

Jak se ADHD projevuje v práci

U dospělých s ADHD často slábne výrazná hyperaktivita, zůstává však vnitřní neklid a potřeba neustálého pohybu. Přibývají potíže s pozorností a soustředěním. „Dospělí s ADHD mají problém s multitaskingem, trpělivostí a snadno se rozptýlí. Často dokončování úkolů odkládají, impulzivně mění plány a rychle ztrácí zájem,“ popisuje Mohr. V práci jsou často hůře hodnoceni nejen kvůli nižšímu pracovnímu výkonu, ale hlavně kvůli organizačním potížím a odkládání úkolů.

Na druhou stranu ADHD přináší i výhody. Například jedinečnou kreativitu, schopnost improvizace v krizových situacích a často zvýšenou empatii.

V posledních letech se rozvíjí koncept neurodiverzity, který ADHD nevidí pouze jako poruchu, ale především jako přirozenou odlišnost lidského mozku. Tento přístup pomáhá firmám vytvářet pracovní prostředí, kde se odlišnost vnímá jako přínos, nikoliv jako překážka.

Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy

Zkušenosti žen s ADHD

„K většině zaměstnání jsem si vypěstovala averzi. Chytaly mě šílené migrény, až třikrát týdně. Pak jsem začala podnikat – moje vysněná práce. A najednou jsem spokojeně dělala šest dnů v týdnu. Migrény jsou pryč. Ale musím dodat, že ta práce není rutina – stále něco nového, jiného, přesně pro moji rozlétanou duši.“

„Já jsem roky dobře zaléčená, mám různorodou práci s režimem, kdy nemusím vstávat brzy. Je to zároveň hodně o tréninku psychické odolnosti. Ale musíte udržet ten balanc, aby se člověk neunavil příliš. ADHD lidé jsou křehčí – poslouchejte své tělo, dopřejte si dostatek odpočinku, dbejte na režimová opatření, dělejte práci, která vás nestresuje, buďte pánem sebe sama a zkuste i jinou medikaci plus terapii.“

„Opakuje se to: už o víkendu mám úzkost z toho, že musím v pondělí zase fungovat. Večer před prací se mi dělá fyzicky špatně – bolesti, nevolnost, únava. Cítím obrovské vyčerpání z komunikace, soustředění a povinností. Když do práce nejdu, nejdřív se mi hodně uleví – ale pak přichází pocity viny a strachu, že mě vyhodí, že jsem to zase nezvládla.“

„Pomohla práce s volnějším a různorodějším obsahem. Ale stejně jsem skončila jako OSVČ, kdy si plánuji den sama. Ranní maratony do práce na konkrétní čas pro mě byly největší stres na světě.“

„Může to souviset i s hypersenzitivitou – člověk je při plném úvazku prostě přetížený a přehlcený vším a tělo včetně psychiky se hroutí a nezvládá. Prostě to přijměte jako fakt a uzpůsobte svůj život tomu. Není jiná cesta. Já třeba nezvládnu více než tři dny klasické práce, k tomu mám další pracovní aktivity, ale ty si řídím sama a přizpůsobuji je sobě.“

Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení

Hyperfocus a volný režim

Řada dospělých s ADHD preferuje volnější pracovní režim, který jim umožňuje přizpůsobit si čas a prostředí vlastním potřebám. Mnoho z nich volí podnikání nebo si vytváří flexibilní podmínky, aby mohli lépe využít svou energii a zároveň zvládat obtíže spojené s organizací a koncentrací. Takový přístup zvyšuje produktivitu a chrání psychickou pohodu.

Typickým rysem ADHD je také „hyperfocus“. Stav, kdy se člověk dokáže intenzivně soustředit na jednu konkrétní činnost, často na úkor všeho ostatního. Může to být práce na projektu, ale i zdánlivě nenápadné téma, u kterého ztratí pojem o čase i okolí. „Naposledy to byla historie dostavníkové dopravy z Dublinu na západní pobřeží Irska v druhé polovině 18. století,“ popisuje uživatelka s ADHD diagnózou.

Vstoupit do diskuse
Témata: ADHD, energie

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

ADHD v práci dokáže vyčerpat i nadchnout. Slabost se může změnit v sílu

Rychle se nadchnou, ale stejně rychle vyhoří. Zapomínají na termíny, tápou v administrativě, přesto dokážou být neobyčejně kreativní a energičtí. Jak vypadá život s ADHD na pracovišti?

1. září 2025

Kompresní punčochy? Tajná zbraň pro lehké nohy každý den

Advertorial

Zapomeňte na představu, že kompresní punčochy patří jen do nemocnice. Stávají se oblíbeným a praktickým doplňkem, který pomáhá ženám udržet nohy svěží a podporuje jejich krevní oběh. A to nejen při...

1. září 2025

Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky

Že to v našem vztahu začalo skřípat, mi došlo asi po pěti letech chození. Měli jsme s přítelem dohodu, že si po vysoké škole vybudujeme kariéru, koupíme vlastní bydlení a pak začneme uvažovat o...

1. září 2025

Móda plná náznaků. Transparentní kousky jsou chic, noste je chytře

Objevte kouzlo trendy průhledných materiálů, které do módy přinášejí špetku odvahy a odhalují ženskost v té nejryzejší podobě.

1. září 2025

Nemějte ze sluníčka vrásky. Pomůže hydratace, kolagen i vitamin C

Sluneční paprsky jsou nejen balzámem pro duši, ale často také neúprosným testem naší pleti. Je proto to důležité pleť na slunečné dny připravit, abychom zamezili vzniku drobných vrásek, dehydrataci...

1. září 2025

Nemoci srdce u žen. Rizikem jsou hormony, antikoncepce i životní styl

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v Česku i ve světě. K základním rizikovým faktorům patří také vyšší koncentrace estrogenů v těhotenství či hormonální změny související s...

1. září 2025

Horoskop na první zářijový týden: Raci projeví city, Lvy čekají nové šance

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

1. září 2025

Už se nebojím, že řeknu hloupost, říká Kvízová dáma z pořadu Na lovu

Premium

Elegantní a usměvavá, přitom neúprosná v televizních soutěžích. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu, prozrazuje, jak se z meteoroložky stala lovkyní soutěžících,...

1. září 2025

Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem

Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem
Recept

Střední

40 min

Sladký pokrm, ze kterého se vám budou dělat boule za ušima.

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Premium

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci...

31. srpna 2025

Na svá prsa myslím od rána do večera, říká žena posedlá svým hrudníkem

Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného, než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat,...

31. srpna 2025  11:40

Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží

Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.