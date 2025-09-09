ADHD u dospělých mění vztahy i práci. Emoce bývají nezvladatelné

Tereza Hrabinová
  4:00
V Česku je podle dostupných údajů kolem 50 tisíc lidí s diagnostikovanou poruchou ADHD, v drtivé většině jde ale o děti. Podle odborníků přitom ADHD trápí v různé míře nejméně tři procenta dospělých, odhadem tedy okolo čtvrt milionu Čechů.

Ilustrace procesu ADHD. Mozkové oblasti umístěné v čelním laloku, které jsou zodpovědné za pozornost, organizační schopnosti (tmavě zelená oblast) a emoční reakce (světle zelená oblast) jsou abnormálně aktivní nebo mají u takto nemocných lidí specifickou anatomii. | foto: Profimedia.cz

„Život v chaosu, neustálá roztěkanost, nesoustředěnost, pocit, že nic nezvládáme, jsme k ničemu, nemáme návod na svůj mozek. Každodenní realita života žen s ADHD. Naše diagnóza ovlivňuje to, jak fungujeme, milujeme, hospodaříme s penězi, uklízíme, mluvíme, jak vychováváme děti, jak pracujeme a jak se vztahujeme k sobě i svému okolí,“ píšou autorky Klára Kubíčková a Jana Srncová v knize Roztěkané, která letos vyšla ve vydavatelství Host.

Když jsou emoce moc silné

Častým příznakem ADHD je emoční dysregulace. „Mohou mít potíže se uklidnit, když jsou rozrušení, nebo kontrolovat hněv, když jsou naštvaní. Mohou zažívat výraznou emoční labilitu. Mají problémy se zvládáním stresu,“ komentuje psychiatr a primář kliniky Národního ústavu duševního zdraví Pavel Mohr. Podle něj srovnávání se s okolím a tlak na přizpůsobení se může vést k depresivním příznakům a pocitům méněcennosti.

Tyto obtíže se promítají i do mezilidských vztahů. U lidí s ADHD je častější vztahová nestabilita, konflikty a rozchody. Jejich partneři si o nich mohou myslet, že jsou nespolehliví, protože zapomínají na schůzky nebo ztrácejí věci. „Tito lidé zapomínají na schůzky, ztrácejí klíče a mobilní telefony… Ale není to tím, že by byli nezodpovědní, jen mají potíže tyto věci udržet v paměti,“ doplňuje Mohr s tím, že u ADHD bývá také vyšší riziko užívání alkoholu a návykových látek a častý výskyt přidružených psychických obtíží, jako jsou deprese a úzkostné poruchy.

Projevy emoční nestability u ADHD

ADHD a romantické vztahy

  • Hyperfocus – na počátku vztahu až posedlost, která může časem vyprchat
  • Impulzivita – rychlé a intenzivní touhy, ale i krátkodobé citové vazby
  • Roztržitost – obtížnější soustředění vede k nedorozumění
  • Touha po dobrodružství – potřeba změn a zážitků znesnadňuje dlouhé vztahy
  • Emoční horská dráha – výkyvy nálad mohou být pro vztah zátěží

„Pro mě je největším a možná i nejvíc oslabujícím příznakem naprostá neschopnost regulovat emoce. Necítím nic napůl, všechno bolí víc, než by mělo, a je to vyčerpávající. Když jsem šťastná, mám pocit, že zvládnu naprosto cokoli. Když jsem smutná, fyzicky to bolí a nejsem schopná to pustit ještě hodně dlouho. Přitom se o tomhle bolestivém symptomu moc nemluví – o tom, že člověka emoce dokážou úplně ochromit, zatímco ostatní prožijí totéž a za chvíli jdou dál,“ svěřuje se uživatelka s diagnostikovaným ADHD na sociální síti Reddit.

Zkušenosti lidí s ADHD se často pohybují mezi dvěma póly. Někdy prožívají city velmi intenzivně a vyčerpávajícím způsobem, jindy je naopak otupují, aby se chránili před přetížením. Podle odborníků je emoční otupělost často spojena s negativními zkušenostmi z dětství, například opakovanou kritikou, nepochopením nebo pocity, že jsou „jiní“ či „moc“.

Mozek si v reakci na dlouhodobou zátěž může vybudovat obranný mechanismus, kdy emoce potlačí nebo se od nich odpojí. Na první pohled to působí jako pravý opak intenzivního emočního prožívání, ve skutečnosti jde ale o druhou stranu téže mince.

„Otupit pocity a prostě se jim vyhnout, to je můj případ. Smutek je nepříjemný a nelíbí se mi, takže rychle něco udělám, abych se rozptýlila. Najím se, něco si koupím, zahraju hru, dám si víno… Problém je, že celoživotní dělání tohohle ze mě udělalo člověka, který nemá absolutně žádnou schopnost zvládat emoce, když je nakonec musím cítit. Když už je nedokážu potlačit a vyhnout se jim, nevím, co s nimi. Když přijde bolest, které se prostě nedá vyhnout, je to jako rána kamionem,“ popisuje jiná uživatelka na Redditu.

Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy

RSD: ​​Bolest z odmítnutí

Rejection Sensitive Dysphoria (RSD)

Projevy chování:

  • Sociální stažení po pocitu odmítnutí nebo kritiky
  • Prudké výbuchy vzteku či impulzivní reakce na negativní podněty
  • Snaha zavděčit se druhým a získat jejich přijetí
  • Časté omlouvání i za drobné či domnělé chyby
  • Vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít k odmítnutí
  • „Samoléčba“ alkoholem nebo drogami ke zmírnění emoční bolesti

Dopady na život:

  • Napjaté a komplikované vztahy
  • Narušený výkon v práci nebo ve škole, stres a nízké sebevědomí
  • Omezený společenský život ze strachu z odmítnutí
  • Trvalý stres a napětí z neustálé ostražitosti vůči kritice

Na emoční dysregulaci u ADHD úzce navazuje fenomén známý jako Rejection Sensitive Dysphoria (RSD), česky „bolestná citlivost na odmítnutí“.

Podle studie psycholožky Dr. Carly Claney z roku 2023 nejde o oficiální psychiatrickou diagnózu, ale o shluk příznaků, který u dospělých s ADHD pozorujeme velmi často. Typické jsou extrémně silné emoční reakce na odmítnutí, vyloučení nebo i jen drobnou kritiku. To, co pro okolí vypadá jako maličkost, může u člověka s RSD vyvolat vlnu studu, bezmoci a pocitu selhání.

„Všechno, co se řekne, hlavně od lidí, které mám ráda, musím pořád zkoumat a rozebírat. Jak se kdo tvářil, každou drobnost. Všechno je důležité. Je to hrozně náročné, únavné a často smutné. Těžko se s tím pracuje a nevím, jak to někomu vysvětlit. Někdy jsem sama sobě protivná, jak pořád všechno analyzuji,“ popisuje uživatelka s diagnostikovaným ADHD na Facebooku.

Vysvětlení nabízí neurobiologie. U lidí s ADHD fungují mozkové okruhy (amygdala a frontální kortex) spojené s regulací emocí jinak, což zvyšuje citlivost na sociální podněty. K tomu se přidávají i životní zkušenosti: časté nepochopení v dětství, špatné známky nebo kritika od učitelů a rodičů mohou posílit vnitřní očekávání odmítnutí. Výsledkem je, že i neutrální chování druhých bývá vnímáno jako kritika.

„Často jsem nevěděl, co se děje.“ Herec Ladislav Karda o boji s ADHD

Když vztah pohltí veškerou pozornost

Jedním z typickým projevů ADHD je také „hyperfocus“. Stav, kdy se člověk intenzivně soustředí na určitou činnost nebo osobu a ztrácí přitom pojem o čase i okolí. Některé uživatelky ve facebookových skupinách zmiňují, že se jim to stává i „na lidi“. Nemusí přitom jít jen o romantické partnery, ale i o přátele nebo kohokoli, kdo je nový a zajímavý.

„Podle mě je to nával dopaminu z toho, že je ten člověk nový a zajímavý. A ještě mi třeba jako bonus věnuje pozornost. Stává se mi to pokaždé, nezávisle na tom, jestli spolu skončíme jako pár nebo ne. Teď, když už to o sobě vím, tak mi pomáhá nedělat v tomhle stavu žádná zásadní vztahová rozhodnutí a jen si to užívám,“ říká anonymně žena s diagnostikovaným ADHD.

Hyperfocus v romantické verzi se podobá zamilovanosti. Partner nebo partnerka se stane „centrem vesmíru“, člověk o něm hodně přemýšlí, analyzuje a věnuje mu obrovskou pozornost. Rozdíl je ale v tom, že hyperfocus souvisí s fungováním mozku s ADHD a mívá náhlý začátek i konec. Zatímco zamilovanost se někdy přirozeně promění v hlubší pouto, hyperfocus má větší tendenci po odeznění zanechat pocit vyčerpání nebo prázdna.

„Každopádně vždycky, když se mi to stalo, tak ta druhá osoba, která byla pro mě cílová, se v tom necítila moc dobře, protože to bylo ‚moc‘. Takže jsem třeba došla k tomu, že optimální je mít dva chlapy, a ne jen jednoho, protože moje zaujetí a pozornost se pak mezi ně rozdělí, a je to tak akorát, aby to strávili,“ dodává jiná ADHD uživatelka na sociální síti.

Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení

Léčba ADHD: terapie, léky i změna životního stylu

ADHD je neurovývojová porucha, která ovlivňuje schopnost člověka soustředit se, regulovat impulzy a udržet klidnou energii. U lidí s ADHD funguje jinak chemická rovnováha v mozku – zejména hladiny látek, jako je dopamin a noradrenalin, které pomáhají s pozorností, motivací a kontrolou chování.

Nejvíce je tím ovlivněna prefrontální kůra, oblast mozku zodpovědná za plánování, rozhodování a sebekontrolu. Proto mají lidé s ADHD často pocit, že jim hlavou běží příliš mnoho myšlenek najednou, těžko se soustředí na jednu věc nebo reagují impulzivně. Snadno se také rozruší, což může působit problémy v práci i v osobních vztazích.

Důležité podle odborníků je neskrývat se před pravdou, která nemusí být vždy příjemná, ale pracovat na budování sebehodnoty a zdravých vztahů s okolím. Prvním krokem je přiznat si, že určité potíže existují. Druhým krokem je začít je aktivně řešit – nevyhýbat se odpovědnosti za vlastní život ani problémy nezakrývat hledáním úlevy v alkoholu či jiných návykových látkách.

Léčba ADHD většinou kombinuje více přístupů:

  • Psychoterapie – zásadní roli hraje kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá s organizací času, zvládáním impulzivity, regulací emocí a postupnou změnou návyků.
  • Léky – v indikovaných případech vyrovnávají hladinu dopaminu a noradrenalinu v mozku, čímž podporují pozornost a sebekontrolu.
  • Koučink a trénink dovedností – nácvik time managementu, práce s pamětí nebo techniky, jak si strukturovat den.
  • Podpora životního stylu – pravidelný spánek, pohyb, mindfulness a relaxační techniky snižují stres a zlepšují koncentraci.

Je dítě jenom divoké, nebo už má ADHD? Psychiatr vysvětluje, jak to poznáte
