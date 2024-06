Jak klima mění psychiku. Představa ztráty je trauma, říká psycholog Suchý

Jak na změny životního prostředí reaguje lidská psychika? Proč jsou na klimatické změny citlivější mladší generace? Co je skutečný zdroj naší úzkosti?

Co pro vás představuje environmentální žal?

Vnímám ho v širších souvislostech jako termín, který zastřešuje různé reakce na to, co se děje s klimatem a s životním prostředím. Pokud to budeme brát tak, že změny, jež se dějí v přírodě, jsou způsobeny zčásti lidským chováním, a my jako psychologové lidské chování studujeme, mohli bychom přispět k tomu, aby se to dělo v menší míře, než řešit jen následky.