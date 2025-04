Jakou roli hrají imunitní buňky v zapomínání? Kdy je trocha zánětu užitečná? A je větší nemocnost v dětství jen „normální“ trénink imunity?

Věříte, že povaha člověka může ovlivnit, jak zdravý, či nemocný bude? Povaha člověka přece určuje, jak bude reagovat na určité situace a jaké emoce to u něj vyvolá…

Troufám si tvrdit, že by to tak být mohlo. Na nastavení z hlediska osobní pohody samozřejmě strašně záleží a lidé, kteří umějí mít věci takzvaně „na salámu“, tedy netrápí se malichernostmi, z toho samozřejmě mohou těžit. Vědecké důkazy pro to ovšem nemáme. Je tu totiž mnoho různých „ale“. To největší z nich spočívá v tom, že byť se tváříme, že toho o imunitě víme strašně moc, vlastně to tak úplně není. Známe spoustu buněčných mechanismů, dokážeme říct, že hormon A ovlivňuje buňku B, tím ji aktivuje, ale docela pokulháváme v tom, jaký má tento mechanismus účinek v kontextu dalších stovek látek a hormonů a v kontextu celého těla. A já si tady přihřeji polívčičku, protože s oblibou říkám, že imunita není záležitostí síly, nýbrž rovnováhy. To, jak mozek a naše psychické nastavení ovlivňují chod našeho organismu, včetně imunity, je do velké míry ovlivněno právě hormonální rovnováhou.