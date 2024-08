Byla závislá na alkoholu, dnes influencerka propaguje život v abstinenci

Podle Danielle je hlavně důležité najít si partu lidí, kteří abstinují nebo pijí alkohol v menším množstvím. Ji totiž k tvrdému alkoholu a neustálému popíjení vína „strhávali“ přátelé, a trvalo tak delší dobu se ze závislosti dostat. Její problém brali na lehkou váhu.

„Kvůli alkoholu jsem málem přišla o život. Několikrát jsem v sobě měla tak velké množství alkoholu, že jsem skončila v nemocnici. Jednou jsem se dokonce pokusila o sebevraždu. Zahrávat si s alkoholem není dobrý nápad. Závislost nepřijde hned. Je plíživá a o to víc nebezpečná. Jednou mi v opilosti a po dávce kokainu začala téct krev z nosu a došlo mi, jaká je ze mě troska,“ myslí si influencerka.

Dříve si bez skleničky vína nebo vychlazeného drinku nedokázala představit žádný večer s přáteli. Kromě toho také milovala kokain. Dnes už si naopak nedokáže představit, že by opět začala pít nebo brát drogy. „Návrat k abstinenci byl nesmírně těžký. Několikrát jsem to vzdala, několikrát jsem se do léčebny vrátila. A pak jsem do toho spadla znovu. Jednoho dne už jsem si řekla dost, byl to moment, kdy mi došlo, jak moc nebezpečný alkohol je. A už jsem se k němu nevrátila,“ pokračovala dvaatřicetiletá žena na Instagramu.

Pro každého nově abstinujícího má pár rad, které jí pomohly překonat těžké začátky. Vždy si na párty bere vlastní nealkoholické nápoje. Bary a podobná zařízení vybírá podle toho, zda mají v nabídce dostatek zajímavých nealkoholických drinků. A jakmile pozve někoho k sobě domů, vždy rovnou oznámí, že se u ní pije jen nealko a neberou drogy. Dnes už jsou i její přátelé zvyklí, že návykové látky do jejího života nepatří, a její rozhodnutí respektují. Rodina je ráda, že si přestala ničit zdraví.