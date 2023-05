Žena sdílela svou proměnu po letech abstinence

Pila tři lahve vína denně a alkohol si schovávala i v lahvičkách od šamponu, aby na to nikdo nepřišel. Byla v takovém stavu, že se bez ranní sklenky vína v posteli vůbec nedokázala postavit na nohy. Před devíti lety se rozhodla, že už na alkohol nikdy nesáhne.

„Pila jsem litry vína a vodku. Tu jsem si dávala, když jsem nechtěla, aby ze mě byl alkohol příliš cítit. Pokud jsem neměla zrovna po ruce flašku s alkoholem, spokojila jsem se na chvíli i s ústní vodou obsahující alkohol,“ zavzpomínala žena na temnou minulost pro server Dailystar.

Poprvé ochutnala alkohol na párty, když jí bylo patnáct let. Do té doby byla velmi stydlivá a introvertní a příliš si ve společnosti lidí neužívala. Alkohol ale odstranil zábrany a uvolnila se. Tehdy podle ní závislost začala. „Měla jsem pocit, že jsem po alkoholu zábavnější. Pak už jsem alkoholem zapíjela veškeré nepříjemné chvíle a pocity. A dostalo se to do fáze, kdy jsem bez něj nemohla fungovat. Už jsem ani neuměla usnout bez vypité flašky piva. Byla jsem troska,“ uvedla.

Dostat se ze závislosti jí pomohli rodiče. Když se pro změnu rozhodla, měla dvě malé děti, o které se museli postarat. Přihlásila se do léčebny, kde zažívala velmi těžké chvíle. „Prošla jsem neskutečnou proměnou. Před deseti lety mi vlasy padaly po hrstech, moje játra byla v děsivém stavu a lékaři se obávali o můj život. Prakticky jsem jen spala a pila alkohol. Dnes je ze mě jiný člověk a jsem šťastná, že jsem se pro abstinenci rozhodla,“ dodala.