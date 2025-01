Nezdravé návyky je těžké nechat jít. Do života si je neseme od rodičů

„Představ si, našla jsem našemu Petrovi v batohu elektronickou cigaretu a balíček náplní. Přitom jsme to doma řešili tolikrát,“ divila se známá tomu, že její teenager začal s kouřením, když ona sama kouřit přestala a snaží se k tomu motivovat i svého muže, který se s cigaretou nechává vidět na rodinných oslavách, firemních večírcích či v hospodě.

Často vtloukáme dětem do hlavy, aby zdravily, pustily v tramvaji starší lidi sednout, uklízely po sobě po jídle a nepily či nekouřily. Dobré mravy a návyky v nich budujeme racionálně domluvou, radami, případně zákazy či usměrněním. Ne všem ale dochází, že je celkem jedno, co dětem vtloukáme do hlav, protože ony se od nás učí především nápodobou.

Příklady z adiktologické praxe: „Máma mi celé dětství dost intenzivně říkala: Marečku, nekuř a nepij! Není to hezké a kazí to zdraví! Když se naši pohádali, bylo to docela často, tak matka seděla na balkoně a hulila jak fabrika. Otec šel do hospody a přišel opilej v noci. Říkal jsem si, že já se budu v životě chovat úplně jinak. A vidíte, kouřím a problémy rozpouštím v hospodě v alkoholu. (Marek, 30 let)

(Marek, 30 let) „To mám po mámě, ona se také vztekala, když se jí něco nepovedlo… Nelíbí se mi to, ale přesto to dělám.“ (Kamila, 20 let)

„Je to nejčastější způsob, jakým se rodiče snaží udělat něco pro to, aby jejich potomci byli v dospělosti slušní lidé a žili spokojeným životem. Mnohdy chtějí častým opakováním rad a vkladů další generaci zabránit chybám, které oni sami dělají a neumí je odstranit. Jaké je to pak překvapení, když dobře míněné slovní vklady rodičů se míjí účinkem? Přitom je to jednoduché. Jestliže rodiče sami nedodržují vklad, který po dítěti chtějí, jak pak dítě může jejich dobře míněnou životní radu do života přebrat,“ připomíná adiktoložka Monika Plocová z Branického sanatoria Moniky Plocové, že děti své rodiče přirozeně kopírují.

A není to jen o cigaretách nebo počtu čokolád, které týdně ztláskáme. Našim dětem předáváme i to, jak reagujeme na nenadálé situace, jak umíme zpracovat stres, jak zodpovědně se stavíme k našim úkolům, jak otevřeně a s jakou empatií komunikujeme, nebo nakolik pomáháme druhým.

„Od raného věku si děti všímají, zda rodiče to, co říkají, také dělají. V rámci spolužití si osvojují způsob, jakým s nimi rodiče jednají, jak řeší problémy. Osvojují si návyky rodičů, jejich způsob žití, způsob myšlení, jejich předsudky i životní postoje,“ dodává adiktoložka Monika Plocová.

„To, že děti kopírují své rodiče, je samovolný proces. Generace ovlivňují jedna druhou. Rodiče jsou pro své děti největší vzory ve smyslu pozitivním, ale i negativním. Určují dětem pravidla chování a úzce ovlivňují jejich vývoj,“ upozornila.

Proč je ale tento proces rychlejší a úspěšnější než všechny dobře míněné rady? Protože je přirozený a intuitivní a zároveň upevňuje pouto mezi dítětem a rodičem.

„Když děti vidí dospělé nebo jiné děti vykonávat určitou činnost, lépe pochopí, jak toto chování funguje. Následná imitace jim umožňuje získat praktickou zkušenost, která bývá efektivnější než pouhé teoretické vysvětlení. Děti jsou také přirozeně naladěné na sociální interakce a učení od ostatních. Pozorováním chování druhých a jeho napodobováním se učí, jak se chovat v různých situacích a jak řešit problémy,“ vysvětlila psycholožka online poradny Mojra Ingrid Molnárová.

Navíc děti přirozeně napodobují ty, se kterými se identifikují, kteří jsou jim vzorem.

Co můžeme udělat pro své děti: Dejme dítěti bezpečí, lásku, buďme jednotní. Dítě potřebuje cítit, že ho máme rádi. Mějme na paměti, že děti kopírují naše chování. Pokud po dítěti něco chceme, je třeba jít příkladem. Důležité jsou činy, nikoliv slova. Neochraňujme děti příliš před problémy. Ukazujme jim na svém chování, jak se problémy řeší. Buďme zodpovědní a důslední. Co se domluvíme, to platí. Chvalme za úspěchy, vysvětlujme neúspěchy. Nebojme se omluvit. Chybovat je lidské. Komunikujme. Zajímejme se o to, co dítě prožívá. Naslouchejme mu. Buďme k dětem přímí, trpěliví a otevření. Poznají, kdy mluvíme pravdu. Lepší, když dítě ví pravdu, než když žije ve lži. Pozor na kouření, pití alkoholu a další návykové látky. Vzniká na nich závislost. Mluvme s dětmi o jejich škodlivosti a výhodách abstinence od těchto látek.

„Vidí-li, že jejich rodiče nebo učitelé vykonávají určité chování, motivuje je to dělat totéž, protože chtějí být jako oni. A na co se zapomíná: napodobování umožňuje dětem rychle získat dovednosti a znalosti bez složitého vysvětlování. To je obzvlášť užitečné u mladších dětí, které ještě nemají dostatečně rozvinuté jazykové schopnosti k pochopení složitých pokynů,“ dodala psycholožka.

I my jsme byli dětmi

Není to jen o našich potomcích, ale je to i o nás, kteří jsme kdysi dětmi byli. Co si tedy neseme ze svých životů a čeho se nedokážeme zbavit, přestože si naše špatné návyky či vzorce chování uvědomujeme a racionálně víme, že nám neprospívají?

„Jsou to typické vzorce chování. Jestliže v dětství rodič reaguje křikem, nepochopením a vztekem, je velmi pravděpodobné, že dítě tento vzorec chování přijme za své. Pokud jsou rodiče v dětství plní strachu, úzkostní z každého problému, bude se jejich dítě v dospělosti potýkat se stejným problémem. Když rodiče každý večer sedí a popíjejí víno, je předpoklad, že i jejich dítě si tento návyk do budoucnosti přenese. Nejčastější kopírované vzorce chování rodičů jsou: řešení problémů pomocí návykové látky vedoucí k závislosti na návykové látce, strach a úzkost, vztek, vlastní nedůvěra, závislost na rodičích finanční, materiální i psychická, lhaní a manipulace,“ shrnula adiktoložka.

Zatímco z nežádoucích zvyků a postojů pomohou psychologové a terapeuti, nežádoucí závislosti pomohou rozklíčovat a vyřešit adiktologové. Ve své praxi pak v rámci terapeutických sezení s klienty tyto vzorce kopírování rodičů společně s klienty odhalují a snaží se je přerušit.

Spouštěč, odměna, opakování

Jak vlastně takový návyk vzniká? Nestačí ho jen odkoukat, je to proces, který se skládá z opakovaného vykonávání určité činnosti do té doby, dokud se nestane automatickou součástí našeho chování.

„Každý návyk začíná podnětem, který vám připomene, že je čas vykonat danou činnost. Podnětem může být konkrétní čas, místo, emoce nebo jakákoli situace, která vás vybídne k zahájení návyku. Tuto činnost pak pravidelně opakujete, stává se z ní rituál. Pokud si chcete do svého života vnést návyk, je vhodné si na začátku stanovit malé a dosažitelné cíle, aby si tělo i mysl postupně zvykly na vykonávání této činnosti,“ radí psycholožka Ingrid Molnárová.

Pokud si chcete návyk upevnit, měla by následovat odměna, která posiluje vaši motivaci v návyku pokračovat. „Odměnou může být pocit uspokojení, uvolnění nebo vědomí, že jste o krok blíže k dosažení svého cíle. Klíčem je pak pravidelné opakování. Čím častěji činnost provádíte, tím více se stává automatickou. Někteří odborníci uvádějí, že k vytvoření nového návyku může být zapotřebí 21 až 66 dní pravidelného opakování,“ doplnila psycholožka.

Jaké návyky je dobré doma zavést? „Vědomá snaha o pozitivní změny v rodinném prostředí může mít nejen okamžitý, ale také dlouhodobý pozitivní vliv na děti. Děti, které vyrůstají v prostředí podporujícím empatii a pochopení, mají větší tendenci rozvíjet silné sociální dovednosti a lepší mezilidské vztahy v dospělosti,“ upozornila psycholožka Ingrid Molnárová. Rodinné večeře: Pravidelné společné stolování vytváří prostor pro otevřenou komunikaci, sdílení zážitků a posilování rodinných vazeb, čímž podporuje pocit sounáležitosti.

Pravidelné společné stolování vytváří prostor pro otevřenou komunikaci, sdílení zážitků a posilování rodinných vazeb, čímž podporuje pocit sounáležitosti. Společný čas bez technologií: Vyhrazené chvíle bez mobilů, počítačů a televizí umožňují členům rodiny soustředit se jeden na druhého, posilují opravdové mezilidské interakce a pomáhají omezit závislost na technologiích.

Vyhrazené chvíle bez mobilů, počítačů a televizí umožňují členům rodiny soustředit se jeden na druhého, posilují opravdové mezilidské interakce a pomáhají omezit závislost na technologiích. Rodinné tradice a rituály: Může jít o pravidelné výlety, oslavy, hry nebo jiné aktivity, které rodinu stmelují a vytvářejí nezapomenutelné společné vzpomínky.

Může jít o pravidelné výlety, oslavy, hry nebo jiné aktivity, které rodinu stmelují a vytvářejí nezapomenutelné společné vzpomínky. Podpora čtení a zvídavosti: Povzbuzování k čtení, učení se novým dovednostem a objevování světa napomáhá osobnímu rozvoji každého člena rodiny a inspiruje děti k celoživotnímu vzdělávání.

Povzbuzování k čtení, učení se novým dovednostem a objevování světa napomáhá osobnímu rozvoji každého člena rodiny a inspiruje děti k celoživotnímu vzdělávání. Dobrovolnictví a pomoc druhým: Společné zapojení do dobrovolnických aktivit učí děti empatii, soucitu a významu pomoci druhým, což posiluje jejich sociální odpovědnost.

Společné zapojení do dobrovolnických aktivit učí děti empatii, soucitu a významu pomoci druhým, což posiluje jejich sociální odpovědnost. Otevřená komunikace: Vytvoření bezpečného prostředí, kde každý člen rodiny může svobodně vyjádřit své pocity a myšlenky, podporuje důvěru, porozumění a blízkost.

Vytvoření bezpečného prostředí, kde každý člen rodiny může svobodně vyjádřit své pocity a myšlenky, podporuje důvěru, porozumění a blízkost. Finanční gramotnost: Výuka dětí o správě peněz, úsporách a odpovědném hospodaření je důležitým krokem k jejich budoucí finanční stabilitě a soběstačnost.