Občas člověk musí udělat chyby, říká krásná fitness trenérka o natáčení porna

Dokázala byste si vzpomenout, proč a kdy jste začala sportovat?

V patnácti, protože mi nečekaně narostl zadek. Prošla jsem si různými fázemi – chvíli jsem cvičila doma se Cindy Crawford, potom jsem hodně chodila do posilovny a na spinning, později mě chytlo plavání. Pak jsem začala kouřit a pít, často jedla ve fastfoodech a do cvičení se mi moc nechtělo… Ale zase mě to chytlo. Vymyslela jsem svůj způsob cvičení s vahou vlastního těla a od mých čtyřiadvaceti už se mu věnuju pravidelně.