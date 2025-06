16:00

Výtvarnice Zuzana Osako řadu let žila v naprosto jiné kultuře. Proč učila Japonce pít slivovici? Jak vycházela s tchyní? A co jí to vše dalo? „Japonská tchyně je na snachu nepříjemná z principu, protože ji musí vytrénovat, aby postupně převzala její roli. Rok jsem byla zavřená v kuchyni a od tchyně se učila, jak vést domácnost,“ líčí v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.