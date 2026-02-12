Pocházíte z Brna, ale na první pohled by to člověk asi – odpusťte mi – hned netrefil. Můžete mi prozradit váš životní a rodinný příběh?
Je to tak. „Su“ z Brna, tam jsem vyrostla, studovala a dlouhou dobu i žila. Můj biologický otec pochází z Angoly, v mládí studoval v Brně a seznámil se tak s mou mamkou, která je Češka. Velkou část dětství jsem trávila i mimo Českou republiku.
Slyšela jsem, že jste jako malá žila v Itálii.
Přesně tak, zhruba do puberty. Později jsem tam měla i přítele. Itálie pořád zůstává mým druhým domovem a italština mým druhým mateřským jazykem.
Jestli „se slyším“? Tenkrát na Colours of Ostrava jsem vůbec nevěděla, z čeho se mám jako slyšet!