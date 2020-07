Zneužili ji v deseti letech. Nemáme se za co stydět, říká dnes oběť znásilnění

„Šla jsem domů ze školy. Před naším vchodem stál nějaký pán. Řekl jakési jméno sousedky, prý vysoké blondýny, za kterou jde, a požádal mě, abych ho pustila dovnitř. V našem domě opravdu jedna taková žena bydlela, proto jsem mu otevřela,“ začíná mi nad společným obědem vyprávět Jana Zbořilová. „Na chodbě mi začal říkat, jak jsem hezká a fotogenická. Nikdy jsem nebyla taková ta typicky hezká holčička, tak mi to velmi lichotilo. Na krku měl pověšený velký foťák a tvrdil, že chystá focení na koních a rád by mě tam měl. A já, oblbnutá filmy a seriály, už jsem se viděla jako velká hvězda. Řekl mi ale, že to není nic lehkého a že si musí vyzkoušet, jestli to vydržím. To bylo něco pro mě. Odmala nesnáším, když mě někdo podceňuje,“ pokračuje sympatická žena v mém věku a objednává si limonádu. Mě najednou přechází chuť k jídlu.