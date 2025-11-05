Majetničtí Štíři
Lidé narozené v tomto znamení mají neskutečné charisma, které vás buď odpudí, nebo ohnivě přitáhne. V roli partnera se často projevují jako žárliví nebo majetničtí a mohou vám ze života udělat mlčenlivé a trestající peklo.
|
Rak se musí vyplakat, Štír prahne po sexu. Duševní hygiena pro všechna znamení
V roli milence nebo kamaráda je Štír jako věčná jiskra. Má dar přesně vycítit vaši náladu a té se přizpůsobit. Zažehne ve vás to, co potřebujete, a na chvíli to s vámi naplno prožije. Ovšem pak si musíte zase jít na chvíli z cesty.
Které další znamení není pro vztah ideální?