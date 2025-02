Věrní Býci i naivní Ryby. Pět znamení, která si vás zamilují a nikdy nepustí

Část 1/5

Býci Hlavně žádné změny

Ze své podstaty lidé narození v tomto znamení milují stabilitu, zázemí a pokud možno neměnící se reálie svého života. Obrazně řečeno chtějí svou teplou stáj, čerstvé seno a zelenou šťavnatou louku. Na ní se mohou střídat roční období, ale ve stáji musí být stále stejně příjemně.

Býci patří mezi znamení, která velmi často zůstávají i v nefungujícím vztahu nebo rodinné situaci jen proto, aby nedošlo na změny. Nic proti. Pokud i tam stojí vztah na dobrém základě, je to dobrá půda pro různé kompromisy, které nakonec vztah uzdraví. Odchází jen tehdy, když není zbytí. Jinak se drží zuby nehty. Motivací bývá strach ze ztráty jistot.

Stejně to má Býk i s přátelskými vztahy, ačkoliv tam můžete vypozorovat i jistou smyslnost. Chce mít kolem sebe lidi, kteří ho něčím inspirují. Pokud si vás drží stále přátelsky na dohled, můžete si gratulovat. Jste pro něj mimořádně zajímaví. Patříte do jeho inventáře a i když se dlouho nevidíte, je to jako kdybyste navázali tam, kde jste minule skončili.