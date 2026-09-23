Váhy jsou mistry harmonie, estetiky, spravedlnosti a mezilidských vztahů celého zvěrokruhu. Je to znamení, které je maximálně zaměřeno na hledání rovnováhy, vytváření krásy, diplomatické urovnávání sporů a sdílení života ve dvojici.
Alfou a omegou jejich bytí je soulad, krása, spravedlnost a pocit, že jsou věci v dokonalé rovnováze. Hrubost, nevkus, nespravedlnost a hlasité konflikty je vnitřně hluboce stresují, a tak myšlení a konání Vah vždy směřuje k aktivitám, které přinášejí mír, kulturní úroveň, eleganci a vzájemné pochopení.
Vychází především z přesvědčení, že svět by měl být krásným harmonickým místem, kde lidé spolupracují v míru. Zatímco předchozí Panna analyzovala každý detail a budovala dokonalý systém, Váhy přicházejí do uspořádaného prostoru s citem pro estetiku a kulturu.
Vymalují stěny do lahodných tónů, pověsí obrazy, zapálí svíčky a pozvou hosty na příjemnou večeři. Pořekadlo „Můj dům – můj hrad“ si Váhy upravily na: „Můj dům – můj krásný, harmonický a estetický prostor, kde se všichni cítí dobře, vládne tu mír a nikdo se nehádá“.
Kladné vlastnosti znamení Vah
Energeticky je toto znamení složeno z vnějšího živlu Vzduchu a vnitřní ho živlu Země. To znamená, že Váhy jsou čistou mentální a intelektuální energií zaměřenou na komunikaci, vztahy, myšlenkové koncepty, právo a estetické normy. Dokážou nahlížet na každou situaci z mnoha různých úhlů, pochopit argumenty obou stran a najít ten nejspravedlivější kompromis. Často tak pro ně platí, že jsou rozenými diplomaty, právníky, soudci, umělci, stylisty, vyjednavači či astrology.
Váhy jsou bytosti, které chtějí okouzlovat, propojovat a vytvářet příjemnou atmosféru. Milují, když v jejich okolí vládne klid, estetika a vzájemný respekt. Povrchní agrese, vulgarita a křik je odpuzují. Pokud už se ocitnou v záři reflektorů, udělají z toho ukázku vkusné elegance, šarmu a přirozeného charismatu.
Rády nakupují věci, které mají estetickou hodnotu, styl a půvab. Váha není lakomá, ale má vybraný vkus. Miluje umění, módu, design, kvalitní parfém či krásný šperk. Když kupuje dárek, je to vždy estetický zážitek – bývá krásně zabalený a zaměřený na to, aby udělal radost duši a potěšil smysly.
Váhy jsou velmi ohleduplné a pečující, ale na rozdíl od Raka (který pečuje citovou náručí) nebo Panny (která pečuje prakticky pragmaticky) Váhy pečují vytvářením harmonického prostředí, vlídným slovem a diplomatickou podporou. Potřebují vidět, že jsou lidé v jejich přítomnosti šťastní a v pohodě.
Záporné vlastnosti znamení Vah
Jakmile je člověk narozený ve Vahách požádán o pomoc v konfliktu, okamžitě zaujme roli spravedlivého soudce nebo vyjednavače a hledá řešení výhodné pro obě strany. V jeho hlavě neustále běží vyvažovací algoritmy – jak pokud možno vyhovět všem, jak nevyvolat konflikt, jak udělat věci krásnějšími a jak zachovat spravedlnost.
Váhy se starají o druhé tím, že jim navracejí vnitřní klid, ukazují druhý úhel pohledu a zjemňují hrany života. Zatímco péče Panny může dusit kritikou a kontrolou, péče Vah může dusit neustálou nečitelností, ustupováním a vyhýbáním se přímé konfrontaci. Jestliže předchozí Panna byla nejčistším a nejpraktičtějším článkem zvěrokruhu, pak Váhy jsou nejspolečenštějším, nejrozvážnějším a nejtišším tvůrcem krásy a harmonie.
Milují esteticky sladěné prostředí, kulturu, dobré jídlo, divadlo, galerie a podnětné rozhovory. Pokud vyrazí do přírody, pak za krásnými scenériemi, západy slunce a na místa, která mají romantickou či estetickou atmosféru.
Nesnáší vulgaritu, nespravedlnost, samotu, nátlak a konfliktní prostředí. Zvědavost Vah se zaměřuje na mezilidské vztahy, psychologii partnerství, umění a spravedlnost. Na dovolenou jezdí tam, kde je krásné prostředí, kultura, komfort a možnost sdílet zážitky s milovanou osobou.
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Posedlost dokonalostí i skrytý chlad. Jak znamení Panny formuje slavné tváře?
V lásce a sexu jsou Váhy romantické, jemné a velmi partnersky orientované. Pro toto znamení je partnerství smyslem života. Potřebují svádění, předehru, estetické prostředí a pocit, že jsou milovány a obdivovány. Pokud člověk narozený ve Vahách nemá pocit vzájemnosti, nebo je vystaven hrubosti a neustálým hádkám, vnitřně se stáhne, chřadne nebo si začne budovat paralelní svět, kde hledá ztracenou harmonii a pochopení.
Záporné vlastnosti Vah pramení z jejich panického strachu z konfliktu, odmítnutí a disharmonie. Váhy mají nesmírně citlivou duševní rovnováhu a představa, že by měly jít s někým do ostrého střetu nebo učinit definitivní rozhodnutí, které někoho zraní, je paralyzuje.
Svět se v jejich představách často rozpadá na nekonečné množství variant, kde je těžké vybrat tu jednu správnou. Z toho pramení jejich pověstná nerozhodnost – nedokážou si vybrat ani z jídelního lístku, natož v zásadních životních otázkách.
Často raději říkají to, co chtějí druzí slyšet, jen aby udržely zdánlivý mír. Tím však vytvářejí iluzi a vnitřní tlak, který dříve či později vybublá na povrch. Namísto přímého vyřešení problému dávají přednost zametání věcí pod koberec a diplomacii, která se postupně mění v přetvářku.
Není-li Váha dostatečně duchovně vyzrálá, může sklouznout k povrchnímu pozlátku, kde záleží jen na tom, jak věci vypadají navenek, ale uvnitř zůstává prázdnota. Stejně tak může trpět neschopností být sama se sebou a budovat nezdravé závislosti na partnerech, bez kterých si připadá neúplná.
.Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Vah.