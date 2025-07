Část 1/8

Lidé narození ve znamení Lva jsou kombinací vnějšího živlu Ohně a vnitřního živlu Vzduchu. Oheň jim dává dynamiku, akčnost, rozhodnost, elán, schopnost nasazení a výdrž, Vzduch zase schopnost představivosti, myšlenkové aktivity, nápaditost, proměnlivost a přizpůsobivost.

Z přírody je známo, že oheň a vzduch k sobě neodmyslitelně patří a navzájem se nejen potřebují, ale hlavně podporují. Proto není divu, že lidé narození ve znamení Lva jsou schopni nadchnout jak sami sebe, tak zejména ty ostatní.

Lvi bývají rozenými vůdci a dokážou zastávat vrcholné pozice v jakékoli společnosti. Není proto divu, že se ve velkém množství nacházejí třeba v politice, ale zejména na šéfovských pozicích.

Lvi na sebe rádi berou zodpovědnost. Milují výzvy, ale také obdiv a lichotky. Bez toho prostě nemohou být. Dá se říci, že i ta největší lichotka je jen slabým odvarem toho, co si oni sami o sobě obvykle myslí.

Jednají obvykle čestně a nezaujatě. Když už něco dělají a je to z jejich vůle, pak se to snaží dělat pořádně. K životu potřebují luxus. Pokud se do něj nenarodí, snaží se ze všech sil, aby si jej nějakým způsobem vydobyli.

Lev bývá extrémně ctižádostivý, ale i loajální. Pokud už je součástí nějaké skupiny, tak ji ze všech sil hájí a snaží se, aby uspěla. Cítí se být jejím reprezentantem a bojuje tak vlastně sám za sebe.

Jaké jsou kladné a záporné stránky znamení Lva?