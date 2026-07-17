Střelec
Je to naprostý mág v tomto ohledu. Nedotknutelnost je jeho svoboda. Působí přátelsky, ale ten ledový pohled, pokud jeho hranice překročíte, nikdy nezapomenete. Je však silně ochranářský k nejbližším nebo skutečně milovaným. Dostat se mu pod křídla bylo však i pro ně dlouhou cestou.
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Nesmíte ho vlastnit, musíte mu důvěřovat. Střelci mají výrazné fyzické charisma spočívající v důrazném a v něčem velmi zajímavém pohledu či rysech v obličeji. Mívají také velmi pevný a hrdý krok, takže působí jako přirozené autority. Dá se říci, že síla jejich charismatu může být až taková, že je lidé buď nenávidí, nebo obdivují.