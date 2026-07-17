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Hrdí Střelci i nedůtklivé Panny. U kterých znamení s láskou nepochodíte

Renata Petříčková
Neskutečně vás přitahují, jenže ani za mák se jim nedostanete pod kůži. Jako by vůbec nebyli stvořeni pro lásku. Některá znamení mají kolem sebe auru nedotknutelnosti. Obecně takové nastavení vzniká, když je někdo fyzicky velmi přitažlivý nebo má charisma, ale jeho zkušenosti mu nedovolují být otevřený novým vztahům. U koho počítat s chladnou reakcí?
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Ilustrační snímek

Střelec

Je to naprostý mág v tomto ohledu. Nedotknutelnost je jeho svoboda. Působí přátelsky, ale ten ledový pohled, pokud jeho hranice překročíte, nikdy nezapomenete. Je však silně ochranářský k nejbližším nebo skutečně milovaným. Dostat se mu pod křídla bylo však i pro ně dlouhou cestou.

Šťastné náhody i riskování. Která znamení mají v létě největší šanci na lásku?

Nesmíte ho vlastnit, musíte mu důvěřovat. Střelci mají výrazné fyzické charisma spočívající v důrazném a v něčem velmi zajímavém pohledu či rysech v obličeji. Mívají také velmi pevný a hrdý krok, takže působí jako přirozené autority. Dá se říci, že síla jejich charismatu může být až taková, že je lidé buď nenávidí, nebo obdivují.



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