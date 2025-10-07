Jedovatí Štíři
Nejspíše jste toto znamení s jedovatým ocáskem na prvním místě čekali. Štír umí mířit přesně na vaše slabiny – buď o nich prostě ví, protože si vše dobře pamatuje, nebo je vycítí. Pamatuje si, kdy jste uhnuli pohledem a kdy vám cuklo v koutku oka, pokud se probíralo nějaké téma.
Štíři mají skvělou emoční paměť a přesně ví, co cítíte a co jste cítili v minulosti. Pokud jim šlápnete na kuří oko, čekejte pekelnou pomstu. Vytáhne na vás z minulosti vše, co mělo být dávno tabu.
Toto znamení se neštítí jít do osobních a intimních témat a ponížit vás v hádce tak, že se budete stydět ještě půl roku. Nekřičí, jen konstatuje. Sekne do černého. Jedna dobře mířená věta a Štír vás úplně rozloží.