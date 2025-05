Část 1/8

Blíženec je neuchopitelný, pro ostatní nepochopitelný a unikající. Symbolem tohoto znamení jsou dvě navzájem proti sobě orientované osoby. A přesně takový proces neustále probíhá v Blížencově nitru. Disponuje jakoby dvěma dušemi, kdy každá chce opak toho, co ta druhá.

Tato rozpolcenost je v pozadí chování každého Blížence. Můžeme si to představit tak, že když se jedna z duší rozhodne „ano“, druhá křičí „ne!“ Ti, kdo mají s Blíženci co do činění, tento proces často komentují slovy: „záleží na tom, která z těch dvou duší je zrovna doma…“

Taková je podstata Blíženců. Nenávidí rutinu a stagnaci. Aby byli spokojeni, musí se neustále něco dít. Jinak jsou nešťastní a frustrovaní.

Plánování jim dělá obrovské potíže. Ptát se jich, co mají v plánu, nemá moc smysl, protože jejich plány se každým okamžikem mohou změnit. Soužití s nimi bývá velmi náročné. Protože sami nevědí, co v příštím okamžiku udělají či řeknou, jsou pro své partnery velmi nepředvídatelní.

Je to o to komplikovanější, že k sobě rádi připoutávají jako jistotu někoho, kdo je jejich pravým opakem – tedy je stabilní. Pokud se jim to povede, přivádějí svého partnera či partnerku k zoufalství.

Baví je vše, co je intelektuální, spojené s myšlením, změnou a pohybem. Stagnace je rozkládá na malé částečky a propadají se do hlubokého smutku a melancholie. Což ovšem neznamená, že by to mělo trvat dlouho. I v tom jsou velmi proměnliví.

Vůči svým blízkým se neustále snaží o nějakou změnu. Oplývají nezměrným množstvím nápadů, vtipem a intelektem. Disponují „turbo“ myšlením, ale také konáním. To, co jiným trvá den, oni mají za hodinu. Dokážou být velmi výkonní, bohužel ale jen na chvíli. Pokud proces trvá dlouho, rychle ztratí energii, elán a chuť pokračovat. Potřebují stále nové a nové podněty, rutina je ničí.

Blíženci nejsou moc praktické bytosti, jsou zaměřeni spíše intelektuálně a na abstraktní záležitosti. City mají vřelé a láskyplné, ale hodně proměnlivé. Jsou nepředvídatelní a jejich blízcí obvykle stejně jako oni sami netuší, co od nich v příštím okamžiku očekávat.

Dobré zprávy přijímají Blíženci s nadšením, špatné je rozhodí. Milují, když se něco děje. Nesnáší konflikty a snaží se jim vyhýbat. Berou život jako velké dobrodružství. Pokud prohrávají, jsou v hlubokém splínu, pokud vyhrávají, tak ve velkém nadšení. Z obojího však následně nedělají žádnou velkou vědu. Obvykle rychle zapomenou a s chutí se pouští do nových vzrušujících aktivit.

Bývají nadšení cestovatelé. Rádi někam jezdí a poznávají něco nového. Je pro ně charakteristická zvídavost a zvědavost. S jakoukoli komunikací s kýmkoli nemají problém. Není tak divu, že se orientují v mnoha oblastech života, zejména těch intelektuálně náročnějších. Život je baví. Rádi poznávají nové kraje, města, místa a lidi. Jejich jedinou jistotou je změna.

Jaké jsou kladné a záporné stránky znamení Blíženců?