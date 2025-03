Akční, dynamický a netrpělivý Beran. Jaký je partner, kamarád i kolega?

Část 1/8

Jak známe z přírody, tak živly Oheň a Voda dohromady vytváří výbušnou směs. Jejich spojením vzniká pára, která se okamžitě rozptýlí v prostoru a pak se ztrácí. A takoví Berani bývají. Rychle vybuchnou a stejně rychle o ničem neví…

Berani jsou rození vůdci. Nikoli teoretičtí, ale takoví, kteří se osobně účastní akcí. Velmi dobře se cítí v roli nadřízených, jsou však velkými individualisty. Chtějí se o všem rozhodovat sami a ve svém rozhodování nikdy nemají pochybnosti.

Vždy konají jednoznačně, dokud se nepotvrdí, že se věci dějí správně. V opačném případě změní názor i rozhodnutí a to je opět jednoznačné. Obvykle se na názor jiných neptají a ty své málokdy mění. Trpělivostí příliš nedisponují. Upřednostňují přímočarost a upřímnost.

Častým problémem Beranů je unáhlenost. Vše chtějí řešit rychle, a to nejlépe hned. Potíže jim dělá objektivita. Obvykle vidí jen to, co vidět chtějí.

K práci mají pozitivní přístup. Pokud je někdo požádá o pomoc, bývají tím obvykle potěšeni. Milují výzvy. Když je ale někdo zklame, málokdy dávají druhou nebo třetí šanci. Klidné a nevzrušené jednání jim neimponuje.

Jaké jsou kladné a záporné stránky znamení Berana?