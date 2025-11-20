Dokáže jméno přepsat život? Mění ho kartářky, celebrity i obyčejné ženy

Premium

Fotogalerie 9

Dálková plavkyně Abhejali Bernardová se narodila jako Petra. Současné jméno dostala před více než dvaceti lety od svého duchovního učitele Sri Chinmoye. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Valerie Sekretová
  20:00
Zní to tak lákavě! Mrknete do knížky o numerologii jmen a zvolíte si takové, které s sebou nese štěstí, hojnost, úspěch… Než se však vydáte na matriku, měla byste vědět, že skutečná proměna nespočívá v tom, co máte napsáno v občance nebo jak vás oslovují druzí, ale v tom, jak se oslovíte vy sama, když se ráno podíváte do zrcadla.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Napadlo vás někdy, že byste se chtěla jmenovat jinak? Taková myšlenka je jako záblesk – vzrušující, tajemná, podmanivá. Slibuje nový začátek, osvobození od minulosti, elegantní způsob, jak svléknout starou kůži.

Motivace ke změně můžou být různé. Možná jste si své jméno zošklivila kvůli tomu, že na vás spolužáci pokřikovali hanlivými přezdívkami. Pokud jde o posměšky, děti umějí být velmi kruté a vynalézavé (věřte, že Alice–palice nebo Linda–pinda patří k jemnějším verzím této „kreativy“).

Úředně jsem byla Valerií, ale uvnitř stále žila Zdeňka. Trvalo řadu dalších měsíců, než jsem pochopila, že mé původní jméno nezmizelo.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

Slavní, kteří se zamilovali do svých zaměstnanců

Láska si nevybírá. A pokud se má dát dohromady hvězda a obyčejný člověk, prostě...

Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší...

Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu

Žena po hororovém útoku v parku málem přišla o půlku obličeje. Dodnes je kvůli...

Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Dokáže jméno přepsat život? Mění ho kartářky, celebrity i obyčejné ženy

Premium
Abhejali Bernardová. Vyzařuje z ní laskavost a vnitřní klid, baví ji zkoumat...

Zní to tak lákavě! Mrknete do knížky o numerologii jmen a zvolíte si takové, které s sebou nese štěstí, hojnost, úspěch… Než se však vydáte na matriku, měla byste vědět, že skutečná proměna nespočívá...

20. listopadu 2025

Nezmenšujte si ňadra, vzkazuje modelka, která kvůli nim roky trpěla

Žena si kvůli poprsí užila mnoho nepříjemností. Ve škole ji šikanovali a...

Třicetiletá modelka Anastázie Berthierová si kvůli poprsí prošla už na základní škole drsnou šikanou. Zatímco dříve svá ňadra nenáviděla, dnes je naopak miluje a nechápe, proč si ženy ňadra nechávají...

20. listopadu 2025  8:25

Zdravá žárlivost neexistuje. Je to jen převlečená nejistota

Zdravé vztahy nevyžaduj neustále prokazování důvěryhodnosti. Důvěra není...

Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.

20. listopadu 2025

Nebojte se, už nenaletíte. Tyto triky na nás zkouší prodejci

ilustrační snímek

Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...

20. listopadu 2025

Vlčí hlad není selháním vůle. Co se děje ve vašem těle doopravdy

Ilustrační snímek

Možná to také zažíváte. Je po večeři, žaludek je plný, a přesto se zničehonic dostaví neodolatelná touha sníst sáček chipsů nebo zmrzlinu přímo z krabičky. Ruka jako by jednala sama. Vyčítáte si to,...

20. listopadu 2025

Sladké kaše plné chutí, barev a energie. Jak začínají den známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Jak nejlépe začít den? S miskou syté, teplé a voňavé kaše. Zahřeje, zasytí a můžete ji připravit na milion způsobů – podle chuti, nálady i toho, co zrovna nejdete doma. Je to takové malé ranní...

20. listopadu 2025

Barbecue vepřová žebra

Barbecue vepřová žebra
Recept

Střední

140 min

Barbecue žebra jsou nejlepší s čerstvým nebo rozpečeným pečivem.

Sex nebude, pokud... Hranice mezi nevinným komentářem a manipulací je tenká

Premium
ilustrační snímek

„Vše je o sexu. Kromě sexu samotného, ten je o moci,“ prohlásil kdysi spisovatel Oscar Wilde. A moc, jak známo, chutná. I v ložnici. „Chceš mě? Tak pověs prádlo a vyluxuj!“ Klišé? Ne. Čistá...

19. listopadu 2025

Chtěla si najít muže snů, tak začala hubnout pomocí léků. Shodila 31 kilo

Kvůli budoucímu partnerovi žena začala hubnout. Chtěla najít „fešáka“, kterému...

Devětatřicetiletá Donique Wintová byla závislá na gumových medvídcích a bonbonech. Projedla se až k obezitě a nebyla schopná si najít partnera. Proto se rozhodla pro hubnutí za pomoci injekcí. Díky...

19. listopadu 2025  11:10

Slavní, kteří se zamilovali do svých zaměstnanců

Láska si nevybírá. A pokud se má dát dohromady hvězda a obyčejný člověk, prostě...

Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší...

19. listopadu 2025  8:14

Listopadové novoluní 2025 ve Štíru. Ticho noci přinese nové touhy

horoskop štír

Ve čtvrtek 20. listopadu 2025 v 7:46 nastane novoluní ve znamení Štíra. V tomto okamžiku se Měsíc nachází přesně mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená strana je obrácená pryč od nás, a tak z našeho...

19. listopadu 2025

Práce v obřích módních korporátech vás zničí, jedete na dřeň, říká návrhářka

Andrea Vytlačilová

Vytváří hedvábné šátky a kabelky, které jsou malými uměleckými díly. Její tvorbu si zamilovala i první dáma, která kabelku z dílny Andrey Vytlačilové vynesla na korunovaci krále Karla. Mladá...

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.