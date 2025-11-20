Napadlo vás někdy, že byste se chtěla jmenovat jinak? Taková myšlenka je jako záblesk – vzrušující, tajemná, podmanivá. Slibuje nový začátek, osvobození od minulosti, elegantní způsob, jak svléknout starou kůži.
Motivace ke změně můžou být různé. Možná jste si své jméno zošklivila kvůli tomu, že na vás spolužáci pokřikovali hanlivými přezdívkami. Pokud jde o posměšky, děti umějí být velmi kruté a vynalézavé (věřte, že Alice–palice nebo Linda–pinda patří k jemnějším verzím této „kreativy“).
Úředně jsem byla Valerií, ale uvnitř stále žila Zdeňka. Trvalo řadu dalších měsíců, než jsem pochopila, že mé původní jméno nezmizelo.